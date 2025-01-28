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En Ucuz Sokak Lezzetlerinden Biri: Çiğ Köfte Dükkanı Açmak Kaça Patlar?

etiket En Ucuz Sokak Lezzetlerinden Biri: Çiğ Köfte Dükkanı Açmak Kaça Patlar?

buffythevampireslayer
buffythevampireslayer - Onedio Üyesi
28.01.2025 - 17:01

Çiğ köfte sevmeyen yoktur herhalde. En sevilen lezzetlerden olan çiğ köfte pratik olduğu için de çok tercih ediliyor. Öğrencilerin uygun fiyatıyla tercih ettiği çiğ köfte dükkanı açmak mantıklı mı merak ediliyor elbette. Çiğ köfte dükkanı açmak için çeşitli seçenekler mevcut. Örneğin ünlü bir markadan franchising alabilirler veya kendi markasını baştan oluşturabilirler. Bu işe yatırım yapmak isteyenler uygun oranlarda kredi çekip de çiğ köfte dükkanı açabilirler. Açmayı düşünenler için çiğ köfteci açmanın maliyetine gelin birlikte bakalım...

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Çiğ köfte, herkesin severek yediklerinin başında geliyor.

Çiğ köfte, herkesin severek yediklerinin başında geliyor.

Öğrenciler arasında yaygın olan çiğ köfteyi sadece öğrenciler yemiyor elbette. Aile boyu da sevilerek yenen çiğ köfte en yoğun tüketilen yiyeceklerden diyebiliriz.  Tabii bu kadar tüketildiği için herkesin aklına 'Bir çiğ köfteci mi açsam?' fikri geliyor.

Maliyet hesabı yaparken birçok faktöre bakmak gerekiyor.

Açılan dükkanın nerede olduğundan kaç çeşit çiğ köfte satılacağına kadar birçok faktör dükkan maliyetini belirliyor. Ayrıca franchise olarak alınan dükkanların maliyetleri de farklı oluyor.

Bir dükkan açarken birçok maliyet ortaya çıkıyor.

Açacağınız dükkan ne olursa olsun kira, iç tasarım ve ekipman gibi giderler hepsinde yapılıyor. Yani çiğ köfteci ya da başka bir yiyecek işletmesinde bu saydığımız maliyetler ortaya çıkıyor. Dükkanı kiralayacaksanız ya da satın alacaksanız öncelikli maliyetiniz bu oluyor. Bu maliyeti de etkileyen birçok unsur var elbette. Dükkanın büyüklüğü, nerede açacağınız hep kira ya da satın alma ücretini etkiliyor.

Dükkanı kiraladıktan ya da satın aldıktan sonra yapılacak ilk iş dükkanınızı dekore etmek.

Çiğ köfteciye uygun bir yer tuttuysanız tasarıma daha az para harcarsınız. Ama dükkanın içinin çiğ köfteciye uygun hale getirilmesi gerekiyorsa o zaman biraz daha maliyetli olacaktır. Bütün bu tadilatların maliyeti tuttuğunuz yere bağlı.

Çiğ köfte dükkanı açacaksanız alacağınız birçok ekipman var.

Çiğ köfte dükkanı açacaksanız alacağınız birçok ekipman var.

Çiğ köfte hazırlama tezgahından mobilyalara birçok şey alınmalı elbette. Bu ekipmanlar çiğ köfte hazırlarken, paketlerken ve müşteriye sunarken ihtiyacınız olan şeyler. Bunların arasında neler var bakalım mı?

  • Çiğ köfte hazırlık tezgahı

  • Buzdolabı vb. soğutucular

  • Mutfakta kullanılacak gereçler

  • Dükkanda ihtiyaç duyulan mobilyalar

Bunun gibi daha birçok malzeme sayılabilir. Ama temel olarak bu saydıklarımız yeterli olacaktır.

Bu malzemelerin maliyeti ortalama 75.000-100.000 TL arasında. Bunların fiyatlarının alacağınız ürünün kalitesine ve büyüklüğüne göre değişebileceğini söyleyelim.

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Bunların yanında bir de alınması gereken malzemeler var.

Çiğ köfte, lavaş, yeşillik gibi birçok malzeme alınması gerekiyor. Bunları belli bir miktarda stok yapmak da gerekiyor elbette. Yani bu hazırlık malzemelerini günlük almak olmaz tabii ki, duruma göre haftalık ya da aylık şekilde alınabilir. Bunların yanında paketleme için de alınması gereken bazı malzemeler var. Paket yapmak için ambalajlar, pipetler, ıslak mendil ve daha birçok malzeme de dükkan açarken bir maliyet kalemi oluyor. 

Dükkan açılırken alacağınız bu malzemelerin de 15.000-20.000 TL tutacağını söyleyebiliriz.

Tabii ki bir de açılış masrafı var.

Dükkan açarken birçok yere başvuruluyor ve evraklar hazırlanıyor. Bu başvurular sırasında da bir maliyet çıkıyor elbette. Bu başvurularla ilgili maliyetler de ortalama 10.000 TL civarında olacaktır.

"Ben bu kadar şeyle nasıl uğraşayım, bunun kolay yolu yok mu?" diyorsanız, franchise tam sizlik diyebiliriz.

"Ben bu kadar şeyle nasıl uğraşayım, bunun kolay yolu yok mu?" diyorsanız, franchise tam sizlik diyebiliriz.

Franchise olarak dükkan açmayı mutlaka duymuşsunuzdur. Bilinen bir markanın bayisi olmanın avantajlı tarafları var. Hazır paket halinde gelen bayilik size hiç uğraşmadan bir dükkan açma fırsatı sunuyor. Tabii bunun dezavantajları da var. Bayiliğini aldığınız markanın sınırları içinde hareket etme ve tek seferde belirli bir ücret ödemeyi bu dezavantajlar arasında sayabiliriz.

Bütün bunları düşündüğümüzde çiğ köfte dükkanı açmak kaça patlar bakalım...

Bulunduğu yere, dükkanın büyüklüğüne ve alınacak malzemeye göre değişebilen çiğ köfte dükkanı açmanın ortalama 150.000 TL-200.000 TL arasında olduğunu söylemek mümkün. 

Franchise fiyatlarına da bir bakalım. Bu kadar uğraşmadan hazır bir şekilde dükkan açmanın yolu franchise fiyatları da elbette değişiyor. 200.000 TL'den başlayan fiyatlarla franchise almak mümkün.

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