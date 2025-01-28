En Ucuz Sokak Lezzetlerinden Biri: Çiğ Köfte Dükkanı Açmak Kaça Patlar?

Çiğ köfte hazırlama tezgahından mobilyalara birçok şey alınmalı elbette. Bu ekipmanlar çiğ köfte hazırlarken, paketlerken ve müşteriye sunarken ihtiyacınız olan şeyler. Bunların arasında neler var bakalım mı?

Çiğ köfte hazırlık tezgahı

Buzdolabı vb. soğutucular

Mutfakta kullanılacak gereçler

Dükkanda ihtiyaç duyulan mobilyalar

Bunun gibi daha birçok malzeme sayılabilir. Ama temel olarak bu saydıklarımız yeterli olacaktır.

Bu malzemelerin maliyeti ortalama 75.000-100.000 TL arasında. Bunların fiyatlarının alacağınız ürünün kalitesine ve büyüklüğüne göre değişebileceğini söyleyelim.