En Ucuz Sokak Lezzetlerinden Biri: Çiğ Köfte Dükkanı Açmak Kaça Patlar?
En Ucuz Sokak Lezzetlerinden Biri: Çiğ Köfte Dükkanı Açmak Kaça Patlar?
Çiğ köfte sevmeyen yoktur herhalde. En sevilen lezzetlerden olan çiğ köfte pratik olduğu için de çok tercih ediliyor. Öğrencilerin uygun fiyatıyla tercih ettiği çiğ köfte dükkanı açmak mantıklı mı merak ediliyor elbette. Çiğ köfte dükkanı açmak için çeşitli seçenekler mevcut. Örneğin ünlü bir markadan franchising alabilirler veya kendi markasını baştan oluşturabilirler. Bu işe yatırım yapmak isteyenler uygun oranlarda kredi çekip de çiğ köfte dükkanı açabilirler. Açmayı düşünenler için çiğ köfteci açmanın maliyetine gelin birlikte bakalım...
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Çiğ köfte, herkesin severek yediklerinin başında geliyor.
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Maliyet hesabı yaparken birçok faktöre bakmak gerekiyor.
Bir dükkan açarken birçok maliyet ortaya çıkıyor.
Dükkanı kiraladıktan ya da satın aldıktan sonra yapılacak ilk iş dükkanınızı dekore etmek.
Çiğ köfte dükkanı açacaksanız alacağınız birçok ekipman var.
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Bunların yanında bir de alınması gereken malzemeler var.
Tabii ki bir de açılış masrafı var.
"Ben bu kadar şeyle nasıl uğraşayım, bunun kolay yolu yok mu?" diyorsanız, franchise tam sizlik diyebiliriz.
Bütün bunları düşündüğümüzde çiğ köfte dükkanı açmak kaça patlar bakalım...
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