Diji-Tal İnsan: Ekrandaki Işığın Ötesindeki "Yeni Tür"
Geçtiğimiz günlerde bir yolculuk esnasında kafamı kaldırıp etrafıma baktığımda, aslında bir ulaşım aracında değil, dev bir veri merkezinde olduğumu fark ettim. Onlarca insan, boyunları bükük, başparmaklarıyla sonsuz bir boşluğu kaydırıyor. Bir cam parçasına dokunarak sosyalleştiğini sanan bu yeni canlı türüne artık bir isim vermek gerekiyor: DİJİ-TAL İNSAN.
Pazarlama dünyası yıllardır 'tüketiciyi' anlamak için milyarlarca dolar harcıyor. Ancak kabul edilmesi gereken bir gerçek var; karşımızdaki artık sadece bir 'tüketici' değil. O, sabahları gözünü bildirimlerle açan, kararlarını algoritmaların rehberliğinde veren ve varlığını 'beğeni' sayılarıyla tescilleyen dijital bir göçebe. Bilim dünyası buna bir evrim olarak baksa da reklamcılar için bu durum, bildikleri tüm oyun kurallarının yıkılması anlamına geliyor.
Büyük Tehlike: Bağlantı Var, İlişki Yok
