Diji-Tal İnsan: Ekrandaki Işığın Ötesindeki "Yeni Tür"

Algoritma mı, Kader mi?

Nörobilimsel veriler, beynimizdeki ödül mekanizmalarının binlerce yıldır değişmediğini kanıtlıyor. Mağara devrindeki bir avcının taze meyve bulduğunda hissettiği o ilkel heyecan, bugün bir telefon titrediğinde salgılanan dopaminle birebir aynı. Fakat kritik bir fark var: Artık o meyveyi insan aramıyor; algoritmalar meyveyi insanın önüne, tam da acıktığı anda, hatta bazen acıktığını henüz kendisi bile bilmeden getiriyor.

Pazarlama dünyası için asıl meydan okuma burada başlıyor. Eğer bir insanın neyi, ne zaman isteyeceğini ondan önce bilen matematiksel modeller varsa; yaratıcı sloganların ve parlak fikirlerin hükmü nereye kadar sürecek? Geleceğin sosyal medyasında kartlar, sadece veriyi okuyanlar için değil, o verinin içindeki 'insan boşluğunu' görenler için yeniden dağıtılıyor.

Reklamın Sessiz İstilası

Sosyal medyanın geleceği, artık dışarıdan bakılan bir vitrin değil, içinde nefes alınan bir atmosfer vaat ediyor. Reklamcılar için 'araya girme' ve 'izinsiz dahil olma' dönemi artık kapandı. Dijital İnsan, en sevdiği içeriğin ortasına düşen bir şampuan reklamını sadece geçmiyor; zihinsel bir savunma mekanizmasıyla onu tamamen yok sayıyor.

Modern hikaye anlatıcılığı, insanın ürünleri değil, o ürünlerin hayatındaki duygusal boşluğa nasıl temas ettiğini satın aldığını fısıldıyor. Gelecekte başarılı olacak bir reklam ajansı, ayakkabı satmaya çalışmayacak; o ayakkabıyı giyip bir konserde zıplayan kişilerin hissettiği özgürlük hissini tasarlayacak. Markalar birer ticari kimlikten sıyrılıp birer karaktere dönüşmek zorunda. Çünkü robotların her şeyi hatasız yaptığı bir çağda, insanlık hâlâ 'gerçek bir hikayeye' ve 'samimi bir kusura' açlık duyuyor.