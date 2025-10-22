onedio
Deprem mi Oldu? Akdeniz’de Deprem: Muğla’da Olan Deprem 4.5 Olarak Açıklandı

Deprem mi Oldu? Akdeniz'de Deprem: Muğla'da Olan Deprem 4.5 Olarak Açıklandı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
22.10.2025 - 07:33

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) yapılan açıklamaya göre; Akdeniz'de sabahın erken saatlerinde 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AFAD, Akdeniz’de olan depremi duyurdu.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 05.45'te merkez üssü Akdeniz olan 4,5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Muğla'nın Ortaca ilçesine 20,10 kilometre mesafede olan depremin, 34,46 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
