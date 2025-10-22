Deniz, Doğa ve Gelecek: AB’nin Turizmde Başlattığı Yeşil Dönüşüm

Türkiye, Avrupa’nın en çok ziyaret ettiği ülkelerden biri.

Bu nedenle Brüksel’in başlattığı dönüşüm, Türkiye’nin turizm modelini de doğrudan etkileyecek.

Yeni standartlar;

• Karbon ayak izi yönetimi,

• Kültürel mirasın korunması,

• Yeşil otel sertifikaları,

• Yerel üretici zincirlerinin güçlendirilmesi

gibi alanlarda Avrupa ile uyumlu politikaları zorunlu kılacak.

Bu durum hem bir meydan okuma, hem de büyük bir fırsat anlamına geliyor:

Çünkü Türkiye’nin kültürel zenginliği ve coğrafi çeşitliliği, sürdürülebilir turizmin yeni çağında en büyük avantajı olabilir.

“Geleceğin seyahati, gezegenle uyum içinde bir yolculuktur.”

Bu strateji, turizmi yeniden tanımlıyor:

Artık ekonomik büyüme kadar etik bir sorumluluk da taşıyor.

AB, 2026 yazına kadar sürecek bir istişare süreciyle tüm paydaşları katkı vermeye davet ediyor.

