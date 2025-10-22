Deniz, Doğa ve Gelecek: AB’nin Turizmde Başlattığı Yeşil Dönüşüm
21 Ekim 2025’te Brüksel’de açıklanan Avrupa Birliği’nin ilk turizm stratejisi, sadece bir plan değil; tüm kıtanın geleceğe bakışını değiştirecek bir dönüşüm manifestosu.
“Artık mesele sadece seyahat etmek değil, nasıl seyahat ettiğimiz.”
Pandemi sonrası dünya, iklim krizinin ağırlığıyla birlikte turizmi yeniden düşünmek zorunda kaldı. Kitle turizminin sınırlarına gelindi; aşırı turizm, çevresel tahribat ve kültürel aşınma artık göz ardı edilemiyor. Avrupa Birliği de bu tabloya yanıt veriyor: ilk kez bir “Avrupa Turizm Stratejisi” yayımlayarak. Ve merkezinde tek bir kelime var: Sürdürülebilirlik.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yeni Stratejinin Kalbinde: Sürdürülebilirlik, Dayanıklılık ve Katılım
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Stratejinin Beş Ana Sütunu
Avrupa Yeşil Dönüşüme Gidiyor
Peki Türkiye İçin Ne Anlama Geliyor?
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video