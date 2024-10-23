DEM Parti'den TUSAŞ'a Terör Saldırısı Sonrası Açıklama: Zamanlama ve Provokasyon Vurgusu Yapıldı

DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli, TUSAŞ'a gerçekleştirilen terör saldırısı sonrası açıklama yaptı. Saldırı zamanlamasının manidar olduğunu söyleyen Temelli, 'Provokasyon her tarafından belli olmaktadır. Dolayısıyla bu tür şeylere karşı halkın, toplumun beklentisi olan barış içinde bir arada yaşama beklentisine yanıt vermek zorundayız. Geç kaldığımız her adım yitip giden canlara neden oluyor. Ben bu olayı kınıyorum.' dedi.
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Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketine (TUSAŞ) Tesisi'ne düzenlenen terör saldırısı sonrası DEM Parti'den açıklama geldi.
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3 kişinin şehit olduğu 5 kişinin de yaralandığı saldırıyla ilgili TBMM oturumunda konuşan DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli, "Zamanlaması manidardır. Provokasyon her tarafından belli olmaktadır. Dolayısıyla bu tür şeylere karşı halkın, toplumun beklentisi olan barış içinde bir arada yaşama beklentisine yanıt vermek zorundayız. Geç kaldığımız her adım yitip giden canlara neden oluyor. Ben bu olayı kınıyorum." dedi.
İşte Temelli'nin açıklamaları; 🎥 👇
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