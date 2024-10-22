Görüş Bildir
Haberler
Video
Sapanca’ya Tatile Giden Çift Kokarca Böcekleriyle Baş Edemeyince Evin Yolunu Tuttu

Sapanca’ya Tatile Giden Çift Kokarca Böcekleriyle Baş Edemeyince Evin Yolunu Tuttu

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
22.10.2024 - 20:44

İçerik Devam Ediyor

@ceerengibi adlı Instagram hesabından eşiyle Sapanca’ya tatile gittiklerinde yaşadıkları şanssızlığı paylaşan kadın kısa sürede etkileşim aldı. Kalacakları yerde onları bolca kokarca böceği karşılaşmıştı…

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

İkili mutlu mesut tatil yapacaklarını sanırken odalarında sayamayacakları kadar kokar böceği vardı.

İkili mutlu mesut tatil yapacaklarını sanırken odalarında sayamayacakları kadar kokar böceği vardı.

“Sapanca’yı sözde kokarca böcekleri basmış.” diyen kadın gece yarısı İstanbul’da dönmek zorunda kaldıklarını anlattı.

“Sapanca’yı sözde kokarca böcekleri basmış.” diyen kadın gece yarısı İstanbul’da dönmek zorunda kaldıklarını anlattı.

İşte detaylar 👇

Bu içeriklerimiz de ilginizi çekebilir.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
5
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın