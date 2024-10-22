Sapanca’ya Tatile Giden Çift Kokarca Böcekleriyle Baş Edemeyince Evin Yolunu Tuttu

@ceerengibi adlı Instagram hesabından eşiyle Sapanca’ya tatile gittiklerinde yaşadıkları şanssızlığı paylaşan kadın kısa sürede etkileşim aldı. Kalacakları yerde onları bolca kokarca böceği karşılaşmıştı…
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İkili mutlu mesut tatil yapacaklarını sanırken odalarında sayamayacakları kadar kokar böceği vardı.
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“Sapanca’yı sözde kokarca böcekleri basmış.” diyen kadın gece yarısı İstanbul’da dönmek zorunda kaldıklarını anlattı.
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