“Galata Kulesi’ne Çıkanlar Evlenirmiş” Diyen Çiftin Yıllar Sonra Evlendiği Anlar Gülümsetti

Galata Kulesi’ne çıkan çiftlerin evleneceklerine dair bir inanç olduğunu sizler de bilirsiniz. Bir çift de öğrencilik zamanlarında Galata Kulesi’ne gittikleri anı kayda almışlardı. İkili öğrenci oldukları için Galata’ya çıkamamıştı ancak sonuç hepimizi gülümsetti.