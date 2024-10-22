Görüş Bildir
Haberler
Video
“Galata Kulesi’ne Çıkanlar Evlenirmiş” Diyen Çiftin Yıllar Sonra Evlendiği Anlar Gülümsetti

“Galata Kulesi’ne Çıkanlar Evlenirmiş” Diyen Çiftin Yıllar Sonra Evlendiği Anlar Gülümsetti

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
22.10.2024 - 20:26

İçerik Devam Ediyor

Galata Kulesi’ne çıkan çiftlerin evleneceklerine dair bir inanç olduğunu sizler de bilirsiniz. Bir çift de öğrencilik zamanlarında Galata Kulesi’ne gittikleri anı kayda almışlardı. İkili öğrenci oldukları için Galata’ya çıkamamıştı ancak sonuç hepimizi gülümsetti.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

“Galata Kulesi’ne beraber çıkanlar evleniyormuş, ama biz öğrenci olduğumuz için çıkmadık. Olsun böyle sayalım” diyen çift Galata’nın önünde poz vermişlerdi.

“Galata Kulesi’ne beraber çıkanlar evleniyormuş, ama biz öğrenci olduğumuz için çıkmadık. Olsun böyle sayalım” diyen çift Galata’nın önünde poz vermişlerdi.

Yıllar sonra nikahlarındaki anlarla, ilk videoyu birleştiren çift hepimizi gülümsetti.

Yıllar sonra nikahlarındaki anlarla, ilk videoyu birleştiren çift hepimizi gülümsetti.

İşte detaylar 👇

Bu içeriklerimiz de ilginizi çekebilir.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın