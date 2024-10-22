Görüş Bildir
Haberler
Video
Yeni Evlenen Kadının Sakarlıklarını Görünce Kurşun Döktürmenin Şart Olduğunu Düşüneceksiniz

Yeni Evlenen Kadının Sakarlıklarını Görünce Kurşun Döktürmenin Şart Olduğunu Düşüneceksiniz

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
22.10.2024 - 18:55

İçerik Devam Ediyor

@eelif_demir adlı Instagram hesabından evlenince hayatında değişenleri paylaşan kadın kısa sürede viral oldu. Genç kadının başına gelenlere artık nazar mı dersiniz sakarlık mı size kalmış. Gelin detaylara birlikte bakalım.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Genç kadın ev işlerini yapmaya başladığından beri aksilikler peşini bırakmamıştı.

Genç kadın ev işlerini yapmaya başladığından beri aksilikler peşini bırakmamıştı.

Kendisi evlilikle ilişkilendirse de izleyicilerden sakar olabilme ihtimaline dair güldüren yorumlar geldi.

Kendisi evlilikle ilişkilendirse de izleyicilerden sakar olabilme ihtimaline dair güldüren yorumlar geldi.

İşte detaylar 👇

👇

👇

👇

👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

👇

👇

👇

👇

👇

👇

Bu içeriklerimiz de ilginizi çekebilir.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın