Yeni Evlenen Kadının Sakarlıklarını Görünce Kurşun Döktürmenin Şart Olduğunu Düşüneceksiniz

@eelif_demir adlı Instagram hesabından evlenince hayatında değişenleri paylaşan kadın kısa sürede viral oldu. Genç kadının başına gelenlere artık nazar mı dersiniz sakarlık mı size kalmış. Gelin detaylara birlikte bakalım.
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Genç kadın ev işlerini yapmaya başladığından beri aksilikler peşini bırakmamıştı.
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Kendisi evlilikle ilişkilendirse de izleyicilerden sakar olabilme ihtimaline dair güldüren yorumlar geldi.
İşte detaylar 👇
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