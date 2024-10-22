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Akreplerle Dolu Bir Hayat! Evine Giren Akrepleri Adeta Evcilleştiren Kadın

Akreplerle Dolu Bir Hayat! Evine Giren Akrepleri Adeta Evcilleştiren Kadın

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
22.10.2024 - 16:37

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Yaşadığı bölgeden dolayı evine birçok akrep giren kadın @gizemdenilir adlı Instagram sayfasında o anları paylaşmasıyla viral oluyor. Belki daha öncesinde siz de videolarına denk gelmiş olabilirsiniz. Gelin detaylara birlikte bakalım.

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Gizem adlı içerik üreticisi birçoğumuzun aksine akreplerden korkmak ve onlara zarar vermek yerine evini paylaşmayı tercih ediyor.

Gizem adlı içerik üreticisi birçoğumuzun aksine akreplerden korkmak ve onlara zarar vermek yerine evini paylaşmayı tercih ediyor.

Peki ya siz akreplerin yoğun olduğu bir bölgede yaşasaydınız korkunuzu yenebilir miydiniz?

Peki ya siz akreplerin yoğun olduğu bir bölgede yaşasaydınız korkunuzu yenebilir miydiniz?

İşte detaylar 👇

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