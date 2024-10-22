Akreplerle Dolu Bir Hayat! Evine Giren Akrepleri Adeta Evcilleştiren Kadın

Yaşadığı bölgeden dolayı evine birçok akrep giren kadın @gizemdenilir adlı Instagram sayfasında o anları paylaşmasıyla viral oluyor. Belki daha öncesinde siz de videolarına denk gelmiş olabilirsiniz. Gelin detaylara birlikte bakalım.
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Gizem adlı içerik üreticisi birçoğumuzun aksine akreplerden korkmak ve onlara zarar vermek yerine evini paylaşmayı tercih ediyor.
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Peki ya siz akreplerin yoğun olduğu bir bölgede yaşasaydınız korkunuzu yenebilir miydiniz?
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