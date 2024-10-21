Her Giyinme Kabininde Olması Gereken O Sistemi Sizler de Çok Pratik Bulacaksınız!

Giyinme kabinlerinde ne yazık ki herkes duyarlı davranmayabiliyor ve denenen kıyafetleri öylece kabinde bırakabiliyor. Hal böyle olunca yaşanan dağınıklıkla kabin görevlileri de epey vakit kaybediyor. Bir mağaza da bunun önüne geçebilmek için yeni bir sistem geliştirdi.