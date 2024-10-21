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Her Giyinme Kabininde Olması Gereken O Sistemi Sizler de Çok Pratik Bulacaksınız!

Her Giyinme Kabininde Olması Gereken O Sistemi Sizler de Çok Pratik Bulacaksınız!

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
21.10.2024 - 15:40

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Giyinme kabinlerinde ne yazık ki herkes duyarlı davranmayabiliyor ve denenen kıyafetleri öylece kabinde bırakabiliyor. Hal böyle olunca yaşanan dağınıklıkla kabin görevlileri de epey vakit kaybediyor. Bir mağaza da bunun önüne geçebilmek için yeni bir sistem geliştirdi.

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Denemek için yanınıza aldığınız kıyafetleri kabindeki bölmeye koyduğunuzda depoya kendiliğinden gidiyor.

Denemek için yanınıza aldığınız kıyafetleri kabindeki bölmeye koyduğunuzda depoya kendiliğinden gidiyor.

Böylelikle görevliler kabin kabin gezmek yerine pratik bir şekilde işlerini yapabilirken müşteriler de dağınıklıkla karşılaşmamış oluyor.

Böylelikle görevliler kabin kabin gezmek yerine pratik bir şekilde işlerini yapabilirken müşteriler de dağınıklıkla karşılaşmamış oluyor.

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