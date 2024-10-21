Damat İsteme ve Nişan Törenine Gelemeyince Organizasyonlara Görüntülü Bağlanarak Katıldı

@gizemmmmm.kaya ve @akif.karayilan adlı Instagram hesaplarından isteme törenlerini ve nişanlarını paylaşan çift sosyal medyada gündem oldu. Damat Türkiye’de olmadığı için ikili çareyi görüntülü konuşarak isteme töreni ve nişan yapmakta bulmuştu.
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İsteme töreni için tüm hazırlıklar tamamdı ve damat koltuktaki yerini bilgisayardan bağlanarak aldı.
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O anlar 👇
Nişanda da aynı durum yaşandı. Projeksiyonla görüntülü bağlantısı yansıtılan damat ile gelin karşılıklı böyle dans etti.
İşte detaylar 👇
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