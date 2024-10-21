Görüş Bildir
Haberler
Video
Damat İsteme ve Nişan Törenine Gelemeyince Organizasyonlara Görüntülü Bağlanarak Katıldı

Damat İsteme ve Nişan Törenine Gelemeyince Organizasyonlara Görüntülü Bağlanarak Katıldı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
21.10.2024 - 12:10

İçerik Devam Ediyor

@gizemmmmm.kaya ve @akif.karayilan adlı Instagram hesaplarından isteme törenlerini ve nişanlarını paylaşan çift sosyal medyada gündem oldu. Damat Türkiye’de olmadığı için ikili çareyi görüntülü konuşarak isteme töreni ve nişan yapmakta bulmuştu.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

İsteme töreni için tüm hazırlıklar tamamdı ve damat koltuktaki yerini bilgisayardan bağlanarak aldı.

İsteme töreni için tüm hazırlıklar tamamdı ve damat koltuktaki yerini bilgisayardan bağlanarak aldı.

O anlar 👇

Nişanda da aynı durum yaşandı. Projeksiyonla görüntülü bağlantısı yansıtılan damat ile gelin karşılıklı böyle dans etti.

Nişanda da aynı durum yaşandı. Projeksiyonla görüntülü bağlantısı yansıtılan damat ile gelin karşılıklı böyle dans etti.

İşte detaylar 👇

👇

👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

👇

👇

👇

👇

👇

👇

👇

👇

👇

👇

Bu içeriklerimiz de ilginizi çekebilir.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın