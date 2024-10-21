Buzağıdan Hindiye Ne Ararsanız Burada! Bir Arkadaş Grubunun Ortamı Sosyal Medyada Viral Oldu

@celikciftligi adlı Instagram hesabından içerikler üreten Ahmet ve Ramazan Çelik geçtiğimiz günlerde bir paylaşımlarıyla beğenileri toplamıştı. Şimdiyse yine benzeri bir paylaşımla etkileşime doydular.
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Videoların ilgi çeken kısmı gördüğünüz üzere ortamlarıydı.
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“Nuhun gemisi güncel versiyon” notuyla paylaştıkları bu video aşırı derecede sevgi içeriyordu!
İşte detaylar 👇
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