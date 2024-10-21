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Buzağıdan Hindiye Ne Ararsanız Burada! Bir Arkadaş Grubunun Ortamı Sosyal Medyada Viral Oldu

Buzağıdan Hindiye Ne Ararsanız Burada! Bir Arkadaş Grubunun Ortamı Sosyal Medyada Viral Oldu

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
21.10.2024 - 14:08

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@celikciftligi adlı Instagram hesabından içerikler üreten Ahmet ve Ramazan Çelik geçtiğimiz günlerde bir paylaşımlarıyla beğenileri toplamıştı. Şimdiyse yine benzeri bir paylaşımla etkileşime doydular.

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Videoların ilgi çeken kısmı gördüğünüz üzere ortamlarıydı.

Videoların ilgi çeken kısmı gördüğünüz üzere ortamlarıydı.

“Nuhun gemisi güncel versiyon” notuyla paylaştıkları bu video aşırı derecede sevgi içeriyordu!

“Nuhun gemisi güncel versiyon” notuyla paylaştıkları bu video aşırı derecede sevgi içeriyordu!

İşte detaylar 👇

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