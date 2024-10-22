Annesi Evi Yakacakken Genç Kadın Dikkati Sayesinde Tehlikenin Önünde Geçti

@hazalsaitogullari adlı TikTok hesabından içerikler üreten bir kadın annesiyle evde yemek yaparken yaşadığı talihsiz olayı paylaştı. Annesi elinde havluyla ocağa yaklaşınca alev almış ama fark etmemişti.
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Genç kadın yanık kokusu aldığını söyleyince ise hayır demişti.
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Neyse ki havlunun yandığını erkenden anlayan ikili herhangi bir felaket senaryosu yerine komik anlar yaşamıştı.
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