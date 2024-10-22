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Annesi Evi Yakacakken Genç Kadın Dikkati Sayesinde Tehlikenin Önünde Geçti

Annesi Evi Yakacakken Genç Kadın Dikkati Sayesinde Tehlikenin Önünde Geçti

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
22.10.2024 - 17:59

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@hazalsaitogullari adlı TikTok hesabından içerikler üreten bir kadın annesiyle evde yemek yaparken yaşadığı talihsiz olayı paylaştı. Annesi elinde havluyla ocağa yaklaşınca alev almış ama fark etmemişti.

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Genç kadın yanık kokusu aldığını söyleyince ise hayır demişti.

Genç kadın yanık kokusu aldığını söyleyince ise hayır demişti.

Neyse ki havlunun yandığını erkenden anlayan ikili herhangi bir felaket senaryosu yerine komik anlar yaşamıştı.

Neyse ki havlunun yandığını erkenden anlayan ikili herhangi bir felaket senaryosu yerine komik anlar yaşamıştı.

İşte detaylar 👇

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