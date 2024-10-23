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Fatih Altaylı, Devlet Bahçeli'nin 'Öcalan' Açıklamasını Değerlendirdi: "Söylenen Normal Bir Şey Değil"

Fatih Altaylı, Devlet Bahçeli'nin 'Öcalan' Açıklamasını Değerlendirdi: "Söylenen Normal Bir Şey Değil"

Eray İspir
Eray İspir - Onedio Haber ve Gündem Editörü
23.10.2024 - 09:57

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Gazeteci Fatih Altaylı, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Abdullah Öcalan'la ilgili 'Meclis'e gelsin, DEM Parti grubunda konuşma yapsın.' sözlerini değerlendirdi. Böyle bir açıklamayı Devlet Bahçeli'den beklemediğini söyleyen Altaylı, 'Açıklamayı en olmayacak şekilde yaptı. Çünkü söylenen normal bir şey değil. 'Çözüm sürecine göre Öcalan'ı serbest bırakın.' demiyor. Doğrudan doğru ya 'Öcalan serbest bırakılsın, Meclis'e gelsin ve konuşma yapsın.' diyor.'  dedi.

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "Abdullah Öcalan Meclis'e gelsin DEM Parti grubunda konuşma yapsın." çıkışı kamuoyunda konuşulmaya devam ederken, Gazeteci Fatih Altaylı'dan da konuyla ilgili değerlendirme geldi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "Abdullah Öcalan Meclis'e gelsin DEM Parti grubunda konuşma yapsın." çıkışı kamuoyunda konuşulmaya devam ederken, Gazeteci Fatih Altaylı'dan da konuyla ilgili değerlendirme geldi.

Yapılan açıklamayı şaşkınlıkla karşıladığını söyleyen Altaylı, "Böyle bir açıklamayı bekliyordum ama Devlet Bahçeli'den beklemiyordum. Açıklamayı en olmayacak şekilde yaptı. Çünkü söylenen normal bir şey değil. 'Çözüm sürecine göre Öcalan'ı serbest bırakın.' demiyor. Doğrudan doğru ya 'Öcalan serbest bırakılsın, Meclis'e gelsin ve konuşma yapsın.' diyor." dedi.

Yapılan açıklamayı şaşkınlıkla karşıladığını söyleyen Altaylı, "Böyle bir açıklamayı bekliyordum ama Devlet Bahçeli'den beklemiyordum. Açıklamayı en olmayacak şekilde yaptı. Çünkü söylenen normal bir şey değil. 'Çözüm sürecine göre Öcalan'ı serbest bırakın.' demiyor. Doğrudan doğru ya 'Öcalan serbest bırakılsın, Meclis'e gelsin ve konuşma yapsın.' diyor." dedi.

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