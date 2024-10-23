Fatih Altaylı, Devlet Bahçeli'nin 'Öcalan' Açıklamasını Değerlendirdi: "Söylenen Normal Bir Şey Değil"

Gazeteci Fatih Altaylı, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Abdullah Öcalan'la ilgili 'Meclis'e gelsin, DEM Parti grubunda konuşma yapsın.' sözlerini değerlendirdi. Böyle bir açıklamayı Devlet Bahçeli'den beklemediğini söyleyen Altaylı, 'Açıklamayı en olmayacak şekilde yaptı. Çünkü söylenen normal bir şey değil. 'Çözüm sürecine göre Öcalan'ı serbest bırakın.' demiyor. Doğrudan doğru ya 'Öcalan serbest bırakılsın, Meclis'e gelsin ve konuşma yapsın.' diyor.' dedi.