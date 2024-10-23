Öğrenci Şeflerin Dünyası: Yemek Yapma Yeteneklerinizi Geliştirmenizi Sağlayacak Bütçe Dostu 10 Tarif
Öğrenci Şeflerin Dünyası: Yemek Yapma Yeteneklerinizi Geliştirmenizi Sağlayacak Bütçe Dostu 10 Tarif
Öğrenci olmanın zorlukları malum, hem kısıtlı bütçeyle ayakta kalmaya çalışmak hem de lezzetli yemekler yapmaya uğraşmak... Neyse ki, hem kolay hem de bütçe dostu tariflerle mutfakta harikalar yaratmak mümkün! İşte sizin için hesaplı ve pratik tarifler 👇
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1. Soslu Tavuk Kanadı
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2. Sigara Böreği ve Milföy Simit
3. Köfte
4. Makarna
5. Dilimli Çıtır Tavuk
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