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Öğrenci Şeflerin Dünyası: Yemek Yapma Yeteneklerinizi Geliştirmenizi Sağlayacak Bütçe Dostu 10 Tarif

etiket Öğrenci Şeflerin Dünyası: Yemek Yapma Yeteneklerinizi Geliştirmenizi Sağlayacak Bütçe Dostu 10 Tarif

İrem Coşkun
İrem Coşkun - Onedio Üyesi
23.10.2024 - 20:31

Öğrenci olmanın zorlukları malum, hem kısıtlı bütçeyle ayakta kalmaya çalışmak hem de lezzetli yemekler yapmaya uğraşmak... Neyse ki, hem kolay hem de bütçe dostu tariflerle mutfakta harikalar yaratmak mümkün! İşte sizin için hesaplı ve pratik tarifler 👇

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1. Soslu Tavuk Kanadı

1. Soslu Tavuk Kanadı

Hazırlama süresi: 1 saat 

Pişirme süresi: 20 dakika

Pişirme derecesi: 180 derece 

Malzemeler:

  • 450 gram tavuk kanat

  • 2 yemek kaşığı sıvı yağ

  • 1 yemek kaşığı yoğurt

  • 1 tatlı kaşığı domates salçası

  • Yarım tatlı kaşığı acı sos

  • 1 diş ezilmiş sarımsak

  • Yarım tatlı kaşığı üzüm sirkesi

  • 1 tatlı kaşığı kekik

  • Yarım çay kaşığı karabiber

  • 1 çay kaşığı tuz

Yapılışı: 

1. Tavuk haricindeki tüm malzemeleri büyük bir kasede karıştırın.

2. Tavuk kanatlarını kaseye ekleyip sos her yerine gelecek şekilde harmanlayın.

3. Soslanmış tavukları 1 saat buzdolabında bekletin.

4. Tavukları Philips Çift Hazneli Airfryer'da her yeri eşit miktarda kızarana dek pişirin.

Afiyet olsun. 😋

2. Sigara Böreği ve Milföy Simit

2. Sigara Böreği ve Milföy Simit

Sigara Böreği 

Hazırlama süresi: 15 dakika

Pişirme Süresi: 15 dakika

Pişirme Derecesi: 200 derece

Malzemeler:  

  • 1 adet yufka

  • 250 gr lor peyniri

  • Sıvı yağ

Yapılışı:

1. Öncelikle yufkaları üçgen şeklinde kesin. Ardından yufkanın geniş kısmına peynirli iç harcından koyup yayın.

2. Daha sonra yufkayı sıkı bir şekilde sararak rulo haline getirin. Yufkanın ucunu hafifçe su ile ıslatıp kapatın.

3. Hazırladığınız börekleri Philips Çift Hazneli Airfryer’ın haznesine yerleştirin. Ardından fırça ile üzerlerine sıvı yağ sürün.

4. Börekleri 200°C'de 15 dakika pişirin.

Milföy Simit 

Hazırlama süresi: 10 dakika

Pişirme Süresi: 10 dakika

Pişirme Derecesi: 180 derece

Malzemeler: 

  • 2 yaprak milföy hamuru (dikdörtgen halinde)

  • 2 yemek kaşığı labne peyniri

  • 1/2 su bardağı maden suyu

  • 2 yemek kaşığı pekmez

  • 3 yemek kaşığı susam (kavrulmuş)

Yapılışı:

1. Uzun milföy hamurlarının her birinin üzerine çatalla delikler açın. Bir yemek kaşığı labneyi ince bir katman halinde milföylerin üzerine sürün.

2. Her bir milföyü üç uzun parçaya kesin ve burgu yaparak halka şekli verin.

3. Bir kasede maden suyu ve pekmezi karıştırın.

4. Philips Çift Hazneli Airfryer’ı börek modunda çalıştırın. Sıcak hazneye ilk olarak bir parça yağlı kağıt yerleştirin. Ardından yaptığınız halkaları önce pekmezli karışıma sonra susama batırıp hazneye koyun.

5. Hazneyi kapatıp süreyi manuel olarak 12 dakikaya ayarlayın ve simitler kızarana kadar pişirip ardından servis edin. Afiyet olsun!

3. Köfte

3. Köfte

Hazırlama süresi: 30 dakika 

Pişirme süresi: 10 dakika

Pişirme derecesi: 180 derece 

Malzemeler:

  • 250 gram dana kıyma

  • 1 diş sarımsak (ezilmiş)

  • Rendelenmiş soğan

  • Maydanoz

  • 1 Yumurta

  • Ekmek içi

  • Tuz

  • Karabiber

  • Pul biber

  • Kimyon 

Yapılışı: 

1. Kıymayı ekmek içi hariç tüm malzemelerle karıştırarak iyice yoğurun.

2. Daha sonra kıvamına göre ekmek içi ekleyip yoğurmaya devam edin.

2. Harçtan orta boy köfteler yapın ve elinizin içinde bastırıp hafif yassı bir şekil verin.

3. Philips Çift Hazneli Airfryer'ı çalıştırarak ısınmasını bekleyin. Isınan hazneye köfteleri yerleştirin ve pişirme işlemine başlayın.

4. Her 2-3 dakikada bir köfteleri ters düz edin. Bu işleme köfteler pişene kadar yaklaşık 6-7 dakika devam edin. 

5. Philips Çift Hazneli Airfryer'ın yağsız pişirme özelliği sayesinde, hem sağlıklı hem de leziz bir akşam yemeği yiyebilirsiniz. Afiyet olsun 😋

4. Makarna

4. Makarna

Hazırlama süresi: 25 dakika 

Pişirme süresi: 10 dakika

Pişirme derecesi: 180 derece 

Malzemeler:

  • 400 gr fırın makarna

  • 2 yemek kaşığı sıvı yağ

  • 1 çay kaşığı tuz

  • 1,5 yemek kaşığı tereyağı

  • 1,5 su bardağı süt

  • 1,5 yemek kaşığı un

  • 1 çay kaşığı karabiber

  • 1 çay kaşığı tuz

  • 200 gr rendelenmiş kaşar peyniri

Yapılışı: 

1. Makarnayı haşlayın ve beşamel sos için tereyağını uygun bir tencerede eritmeye başlayın.

2. Eriyen tereyağına unu ekleyin ve kokusu çıkana kadar kavurun. Daha sonra sütü ekleyerek karıştırmaya devam edin, kaynamaya yakın tuz ve karabiberi de ekleyin.

3. Haşlanan makarnayı süzün ve beşamel sosla birlikte karıştırıp Philips Çift Hazneli Airfryer haznesine yerleştirip üzerine kaşar peynirini ilave edin.

4. Makarnayı, üzeri kızarana kadar pişirin.

5. Dilimli Çıtır Tavuk

5. Dilimli Çıtır Tavuk

Hazırlama süresi: 10 dakika

Pişirme Süresi: 10 dakika

Pişirme Derecesi: 180 derece

Malzemeler: 

  • 1 adet tavuk göğsü (200 gram)

  • 1 adet yumurta

  • 1/2 su bardağı un

  • 1/2 su bardağı galeta unu

  • 1 çay kaşığı tuz

  • 1 çay kaşığı karabiber

  • 3 yemek kaşığı sıvı yağ

Yapılışı: 

1. Tavuk göğsünü ince şeritler halinde kesin.

2. Yumurtayı, unu ve galeta ununu farklı kaplara koyun ve hepsine azar azar tuzla karabiber ekleyin. Her malzemeyi kendi kabının içerisinde karıştırın.

3. Tavuk parçalarını önce yumurtaya, sonra una, ardından tekrar yumurtaya ve son olarak galeta ununa bulayıp kaplayın.

4. Philips Çift Hazneli Airfryer’ı tavuk modunda çalıştırın ve 3 dakika ısınmaya bırakın.

5. Sıcak hazneyi fırça yardımıyla yağlayın ve tavuk dilimlerini yerleştirin.

6. Tavukların üzerini de yağlayın ve 180 derecede 10 dakika pişirin. Pişirme esnasında her 2-3 dakikada bir tavukları ters yüz edin.

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6. Çıtır Karnabahar ve Tavuk Pirzola

6. Çıtır Karnabahar ve Tavuk Pirzola

Çıtır Karnabahar 

Hazırlama süresi: 10 dakika 

Pişirme süresi: 15 dakika

Pişirme derecesi: 180 derece 

Malzemeler:

  • 1 adet küçük boy karnabahar

  • 3 yemek kaşığı sıvı yağ

  • 1 tatlı kaşığı toz kırmızı biber

  • 1 çay kaşığı toz kişniş

  • 1,5 çay kaşığı tuz

  • 2 yemek kaşığı soya sosu

  • 2 yemek kaşığı ketçap

  • 1 tatlı kaşığı acı sos

  • 1 tatlı kaşığı sirke

  • 1 diş sarımsak 

  • 2 yemek kaşığı mısır unu

  • 1 yemek kaşığı un

  • 1 avuç taze nane

Yapılışı: 

1. Karnabaharları ufak parçalara ayırıp 4 dakika haşlayın. Ardından süzün.

2. Derin bir kasede sıvı yağ, toz kırmızı biber, toz kişniş, tuz, soya sosu, ketçap, sirke, ezilmiş sarımsak, mısır unu ve unu karıştırın. 

3. Hazırladığınız karışıma karnabaharları ekleyin ve karıştırın.

4. Philips Çift Hazneli Airfryer'a karnabaharları ekleyin ve tüm yüzeyi kızarana kadar pişirin.

5. Pişen çıtır karnabaharları taze nane yapraklarıyla servis edin. 

Tavuk Pirzola 

Hazırlama süresi: 15 dakika 

Pişirme süresi: 15 dakika

Pişirme derecesi: 180 derece 

Malzemeler:

  • 5 parça tavuk pirzola

  • 2 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 1 tatlı kaşığı kekik

  • 1 çay kaşığı pul biber

  • Yarım çay kaşığı karabiber

  • 1 çay kaşığı kırmızı toz biber

  • 1 tatlı kaşığı salça

Yapılışı:  

1. Tavukları uygun bir kaba alıp üzerine zeytinyağı, pul biber, karabiber, kırmızı toz biber, kekik, tuz ve salçayı ekleyerek karıştırın.

2. Marine ettiğiniz tavuk pirzolaları Philips Çift Hazneli Airfryer haznesine yerleştirip 15 dakika pişirmeye bırakın. 

Afiyet olsun 😋

7. Falafel

7. Falafel

Hazırlama süresi: 1 saat

Pişirme Süresi: 15 dakika

Pişirme Derecesi: 180 derece

Malzemeler: 

  • 1,5 su bardağı nohut (1 gece önceden ıslatılmış)

  • 1 adet kuru soğan

  • 2 diş sarımsak

  • 1 çay kaşığı kabartma tozu

  • 1 çay kaşığı kişniş

  • Yarım demek maydanoz

  • 2 dal taze soğan

  • 1 çay kaşığı kimyon

  • 1 çay kaşığı karabiber

  • 1 çay kaşığı toz kırmızı biber

  • 2 yemek kaşığı un

  • Tuz

Yapılışı:

1. Nohutu rondonun içine koyun, üzerine küp küp doğranmış soğanı ve sarımsakları da ekleyip rondoyu çalıştırın.

2. Ardından ince ince doğradığınız maydanozları ve taze soğanı da ekleyip rondoda karıştırın.

3. Hazırlanan karışımı derin bir kaba alıp üzerine 2 yemek kaşığı un, kabartma tozu ve baharatları ekleyip elinizle yoğurarak iyice karıştırın.

4. Harcın üzerine streç film sararak buzdolabında 1 saat kadar dinlendirin. Yeterince dinlenmiş falafel harcını buzdolabından çıkarın. Cevizden biraz büyük parçalar alarak yuvarlayın.

5. Şekil verdiğiniz falafel köftelerinizi Philips Çift Hazneli Airfryer haznesine yerleştirin.

6. Falafel köftelerini arada çevirerek 15 dakika kadar pişirin.

8. Pizza

8. Pizza

Hazırlama süresi: 30 dakika

Pişirme Süresi: 8 dakika

Pişirme Derecesi: 180 derece

Malzemeler: 

  • 2,5 su bardağı un

  • 1 su bardağı ılık su 

  • 2 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 1 tatlı kaşığı instant maya

  • 1 tatlı kaşığı toz şeker

  • Yarım tatlı kaşığı tuz

Üzeri için:

  • Domates sosu

  • Yeşil biber

  • Kırmızı biber

  • Mısır Sucuk

  • Kaşar peyniri

  • Siyah zeytin

Yapılışı:

1. Hamur için yoğurma kabına un, tuz, şeker, instant maya, ılık su ve zeytinyağını alarak yoğurun.

2. Hamurun üzerini streçle kaplayın ve üzerine temiz bir bez örterek 1 saat kadar mayalanmaya bırakın.

3. Daha sonra hamuru un serptiğiniz tezgaha alarak tekrar yoğurun ve hamuru 3 eşit parçaya ayırın.

4. Her parçayı beze haline getirip un serptiğiniz tezgaha alın ve üzerine çok az un serperek merdane yardımı ile genişletin. 

5. Genişlettiğiniz hamurun üzerine domates sosundan her yerine gelecek şekilde sürün ve kaşar peynirini serpin.

6. Kalan tüm malzemeleri hamurun üzerine serpin ve hamuru  Philips Çift Hazneli Airfryer'ın haznesine yerleştirin.

7. 180 derecede 8 dakika pişmeye bırakın.

9. Kabak Mücver

9. Kabak Mücver

Hazırlama süresi: 20 dakika

Pişirme Süresi: 15 dakika

Pişirme Derecesi: 180 derece

Malzemeler: 

  • 2 adet kabak

  • Bir miktar yeşil soğan

  • 5- 6 dal maydanoz

  • 3-4 dal dereotu

  • 2 adet yumurta

  • 1 çay bardağı un

  • Tuz

  • Karabiber

  • Pul biber

Yapılışı:

1. Kabakların kabuklarını ince ince soyup bir kabın içerisine rendeleyin

2. Maydanoz, dereotunu ve yeşil soğanı ince ince doğrayın.

3. Bir karıştırma kabında 2 adet yumurtayı çırpın.

4. Yumurtaların olduğu kaba un ve baharatları ekleyerek karıştırın.

5. Daha sonra hazırladığınız diğer karışımı da ekleyin.

6. Son olarak kabakların suyunu sıktıktan sonra karıştırma kabına ekleyerek karıştırın.

7. Mücver karışımınızı oluşturduktan sonra kaşık yardımıyla yağlı kağıt eklediğiniz Philips Çift Hazneli Airfryer haznesine birkaç adet dökerek pişirin.

10. Dereotlu Poğaça

10. Dereotlu Poğaça

Hazırlama süresi: 25 dakika 

Pişirme süresi: 15 dakika

Pişirme derecesi: 180 derece

Malzemeler: 

  • 1/2 su bardağı sıvı yağ

  • 1/2 su bardağı yoğurt

  • 1 adet yumurta

  • 1 paket kabartma tozu

  • 1 çay kaşığı tuz

  • 1/2 demet dereotu

  • 2 - 2,5 su bardağı un

  • 1 adet yumurta sarısı

Yapılışı:

1. Derin bir kaba yumurta ve sıvı yağı alın.

2. Üzerine yoğurt ve tuzu ekleyerek karıştırın. Un, kabartma tozu ve ince kıyılmış dereotunu ekleyerek harcımızı spatula ile güzelce karıştırın.

3. Ardından hamuru elinizle yoğurun. Ele yapışmayan bir hamur elde edin.

4. 6-7 parçaya bölün. Elinizle yuvarlak şekil verin. Philips Çift Hazneli Airfryer haznesine poğaçaları yerleştirin. 

5. Üzerine yumurta sarısı sürün. 180 derecede 15 dakika pişirin. Afiyet olsun!

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