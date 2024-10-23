Öğrenci Şeflerin Dünyası: Yemek Yapma Yeteneklerinizi Geliştirmenizi Sağlayacak Bütçe Dostu 10 Tarif

Sigara Böreği

Hazırlama süresi: 15 dakika

Pişirme Süresi: 15 dakika

Pişirme Derecesi: 200 derece

Malzemeler:

1 adet yufka

250 gr lor peyniri

Sıvı yağ

Yapılışı:

1. Öncelikle yufkaları üçgen şeklinde kesin. Ardından yufkanın geniş kısmına peynirli iç harcından koyup yayın.

2. Daha sonra yufkayı sıkı bir şekilde sararak rulo haline getirin. Yufkanın ucunu hafifçe su ile ıslatıp kapatın.

3. Hazırladığınız börekleri Philips Çift Hazneli Airfryer’ın haznesine yerleştirin. Ardından fırça ile üzerlerine sıvı yağ sürün.

4. Börekleri 200°C'de 15 dakika pişirin.

Milföy Simit

Hazırlama süresi: 10 dakika

Pişirme Süresi: 10 dakika

Pişirme Derecesi: 180 derece

Malzemeler:

2 yaprak milföy hamuru (dikdörtgen halinde)

2 yemek kaşığı labne peyniri

1/2 su bardağı maden suyu

2 yemek kaşığı pekmez

3 yemek kaşığı susam (kavrulmuş)

Yapılışı:

1. Uzun milföy hamurlarının her birinin üzerine çatalla delikler açın. Bir yemek kaşığı labneyi ince bir katman halinde milföylerin üzerine sürün.

2. Her bir milföyü üç uzun parçaya kesin ve burgu yaparak halka şekli verin.

3. Bir kasede maden suyu ve pekmezi karıştırın.

4. Philips Çift Hazneli Airfryer’ı börek modunda çalıştırın. Sıcak hazneye ilk olarak bir parça yağlı kağıt yerleştirin. Ardından yaptığınız halkaları önce pekmezli karışıma sonra susama batırıp hazneye koyun.

5. Hazneyi kapatıp süreyi manuel olarak 12 dakikaya ayarlayın ve simitler kızarana kadar pişirip ardından servis edin. Afiyet olsun!