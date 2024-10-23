Utanmazlığın Bu Kadarı: Mide Bunandıran Olaylara Karışan Puff Diddy'nin Çocukları Babalarını Savundu
Utanmazlığın Bu Kadarı: Mide Bunandıran Olaylara Karışan Puff Diddy'nin Çocukları Babalarını Savundu
Hollywood'un en ses getiren skandallarından birine imza atan rapçi Sean Diddy Combs yüzlerce delil ve suçlamanın ardından tutuklanmıştı. Puff Diddy lakaplı rapçiye çocuklarından destek geldi.
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Hollywood'un en büyük skandallarından biri olarak adlandırılan ve şantaj, cinsel istismar, insan kaçakçılığı gibi suçlarla tutuklanan Sean Diddy Combs davasında gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.
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Jennifer Lopez, Beyonce, Jay Z gibi ünlü isimlerin de yaşananlara şahit olduğu söylenen korkunç davada birçok insanın madde verilerek savunmasız hale getirildiği ve cinsel istismara uğradığı kanıtlanmıştı.
Partilere katıldığı, Puff Diddy ile geçmişte dost olduğu düşünülen pek çok ünlü isim eleştiri toplamaya devam ederken geçtiğimiz gün henüz reşit olmayan çocukların da bu korkunç olayların mağduru olduğu ortaya çıkmıştı.
Adına açılan davalardan ve ortaya atılan kanıtlardan sonra uzun bir süre boyunca tutuklu yargılanacağı varsayılan rapçiye geçtiğimiz saatlerde ise çocuklarından destek geldi.
Babalarına “Pek çok kişi hem onu hem de bizi suçlamalar, komplo teorileri ve sarmal haline gelen yanlış anlatılara dayanarak yargıladı, biz birlik içinde duruyoruz ve seni her adımda destekliyoruz. Gerçeğe tutunuyoruz, onun galip geleceğini ve hiçbir şeyin ailemizin gücünü kıramayacağını biliyoruz. Seni özlüyoruz ve seviyoruz, baba” sözleriyle inandıklarını söyleyen çocuklar dikkat çekti.
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