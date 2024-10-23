Görüş Bildir
Haberler
Magazin
Utanmazlığın Bu Kadarı: Mide Bunandıran Olaylara Karışan Puff Diddy'nin Çocukları Babalarını Savundu

Utanmazlığın Bu Kadarı: Mide Bunandıran Olaylara Karışan Puff Diddy'nin Çocukları Babalarını Savundu

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Onedio Üyesi
23.10.2024 - 20:46

Hollywood'un en ses getiren skandallarından birine imza atan rapçi Sean Diddy Combs yüzlerce delil ve suçlamanın ardından tutuklanmıştı. Puff Diddy lakaplı rapçiye çocuklarından destek geldi.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Hollywood'un en büyük skandallarından biri olarak adlandırılan ve şantaj, cinsel istismar, insan kaçakçılığı gibi suçlarla tutuklanan Sean Diddy Combs davasında gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

Hollywood'un en büyük skandallarından biri olarak adlandırılan ve şantaj, cinsel istismar, insan kaçakçılığı gibi suçlarla tutuklanan Sean Diddy Combs davasında gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

Jennifer Lopez, Beyonce, Jay Z gibi ünlü isimlerin de yaşananlara şahit olduğu söylenen korkunç davada birçok insanın madde verilerek savunmasız hale getirildiği ve cinsel istismara uğradığı kanıtlanmıştı.

Jennifer Lopez, Beyonce, Jay Z gibi ünlü isimlerin de yaşananlara şahit olduğu söylenen korkunç davada birçok insanın madde verilerek savunmasız hale getirildiği ve cinsel istismara uğradığı kanıtlanmıştı.

Davayla ilgili birçok detaydan burada bahsettik 👇

Partilere katıldığı, Puff Diddy ile geçmişte dost olduğu düşünülen pek çok ünlü isim eleştiri toplamaya devam ederken geçtiğimiz gün henüz reşit olmayan çocukların da bu korkunç olayların mağduru olduğu ortaya çıkmıştı.

Partilere katıldığı, Puff Diddy ile geçmişte dost olduğu düşünülen pek çok ünlü isim eleştiri toplamaya devam ederken geçtiğimiz gün henüz reşit olmayan çocukların da bu korkunç olayların mağduru olduğu ortaya çıkmıştı.

Detaylardan burada bahsetmiştik 👇

Adına açılan davalardan ve ortaya atılan kanıtlardan sonra uzun bir süre boyunca tutuklu yargılanacağı varsayılan rapçiye geçtiğimiz saatlerde ise çocuklarından destek geldi.

Adına açılan davalardan ve ortaya atılan kanıtlardan sonra uzun bir süre boyunca tutuklu yargılanacağı varsayılan rapçiye geçtiğimiz saatlerde ise çocuklarından destek geldi.

Babalarına “Pek çok kişi hem onu hem de bizi suçlamalar, komplo teorileri ve sarmal haline gelen yanlış anlatılara dayanarak yargıladı, biz birlik içinde duruyoruz ve seni her adımda destekliyoruz. Gerçeğe tutunuyoruz, onun galip geleceğini ve hiçbir şeyin ailemizin gücünü kıramayacağını biliyoruz. Seni özlüyoruz ve seviyoruz, baba” sözleriyle inandıklarını söyleyen çocuklar dikkat çekti.

Babalarına “Pek çok kişi hem onu hem de bizi suçlamalar, komplo teorileri ve sarmal haline gelen yanlış anlatılara dayanarak yargıladı, biz birlik içinde duruyoruz ve seni her adımda destekliyoruz. Gerçeğe tutunuyoruz, onun galip geleceğini ve hiçbir şeyin ailemizin gücünü kıramayacağını biliyoruz. Seni özlüyoruz ve seviyoruz, baba” sözleriyle inandıklarını söyleyen çocuklar dikkat çekti.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın