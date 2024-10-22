Ortaya Atılan İddiaların Ardından Suçlu Bulunan Puff Diddy Hakkında Mide Bulandıran Yeni Bilgilere Ulaşıldı

Birçok ünlü ismin bulunduğu partilerinde akılalmaz suçlara imza atan 'Puff Diddy' lakaplı Sean Diddy Combs öne sürülen iddiaların ardından tutuklu yargılanmıştı. Hakkında beş farklı dava daha açılan Puff Diddy'e yöneltilen yeni suçlamalar kan dondurdu.