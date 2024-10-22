Ortaya Atılan İddiaların Ardından Suçlu Bulunan Puff Diddy Hakkında Mide Bulandıran Yeni Bilgilere Ulaşıldı
Ortaya Atılan İddiaların Ardından Suçlu Bulunan Puff Diddy Hakkında Mide Bulandıran Yeni Bilgilere Ulaşıldı
Kaynak: https://www.nbcnews.com/news/us-news/...
Birçok ünlü ismin bulunduğu partilerinde akılalmaz suçlara imza atan 'Puff Diddy' lakaplı Sean Diddy Combs öne sürülen iddiaların ardından tutuklu yargılanmıştı. Hakkında beş farklı dava daha açılan Puff Diddy'e yöneltilen yeni suçlamalar kan dondurdu.
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Hakkında ortaya atılan şantaj, cinsel istismar, insan kaçakçılığı gibi birçok suçlamanın ardından iddiaların kanıtlanması üzerine Sean Diddy Combs isimli rapçi tutuklu yargılanmıştı.
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Gözler Hollywood'un şüphesiz en büyük skandallarından birinin altına imza atan Amerikalı rapçiyle yakın olduğu düşünülen pek çok ünlüye dönerken Beyonce ve Jay Z çifti de tepki çekmişti.
Rapçinin tutuklamasının ardından bile ortaya atılan delillerin ve iddiaların ardı arkası kesilmedi. Son olarak, iki erkek ve üçü kadın 2000 ve 2022 senesinde Combs tarafından cinsel istismara uğradığını iddia etti.
Kendisine beş dava daha açıldığı söylenen Puff Diddy'nin NBC News'ün haberine göre, dört kişiye madde vererek cinsel istismarda bulunduğu ve bu kişilerden birinin 13 yaşında olduğu söylendi.
Şimdiye kadar 120 kişinin suçlama yönelterek dahil olduğu davanın detaylarında ise hem kadınlara hem de erkeklere yönelik cinsel istismarda bulunulduğu iddia edilmişti.
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13 yaşındayken cinsel istismara uğradığı söylenen tanık ise o anlara partilere katılan ünlü bir çiftin şahit olduğunu fakat sessiz kalmayı tercih ettiğini söyledi. Akıllara Sean Diddy Combs'a olan yakınlıklarıyla tanınan Beyonce ve Jay Z çifti geldi.
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