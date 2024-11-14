Deliliğe Ne Kadar Yakınsın?
Deliliğe Ne Kadar Yakınsın?
Hayatınıza biraz heyecan ve renk katmak için içinizdeki çılgın ruhu ortaya çıkarmaya ne dersiniz? Belki de her zaman normların dışında yaşayan ve hayatı renkli bir palet olarak görenlerdensiniz. Ya da belki de genellikle rutinleri seven, ama belirli durumlarda beklenmedik bir şekilde değişikliklere açık olan birisiniz. Bu eğlenceli testle, içinizde ne kadar çılgınlık olduğunu ve bu çılgınlığın hayatınıza nasıl bir etkisi olduğunu keşfedeceğiz.
Hazırsan başla! Ne kadar ''deli'' olduğunu öğren!
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1. Bir anlık karar ile bir işten ayrılmayı düşünür müsünüz?
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2. Kendi kendinize konuşur musunuz?
3. Aniden bir yolculuğa çıkma fikri sizi heyecanlandırır mı?
4. Arkadaşlarınıza en çılgın yanınız hangisi olarak anlatılır?
5. Yolda yürürken dans etmeye başlasanız nasıl hissedersiniz?
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6. Renkli giysiler giymekten hoşlanır mısınız?
7. En çok hangi tür filmler size hitap ediyor?
8. Yeni bir şey denemekten korkar mısınız?
9. Başkasının fikrine göre mi karar verirsiniz?
10. Planlı mı spontane mi yaşarsınız?
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%10 - %25: “Sakin Deli”
%30 - %50: “Dengeyi Bulmuş Çılgın”
%55 - %75: “Gizli Delilik”
%80 - %100: “Tamamen Çılgın!”
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