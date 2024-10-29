Karakterini Tatlıyla Açıklıyoruz!
Karakterini Tatlıyla Açıklıyoruz!
Tatlılar dünyası sadece damak zevkini değil, aynı zamanda kişiliğimizi de yansıtır! Hayatta nasıl birisin, hangi özellikler seni tanımlar? Bir çikolatalı pasta kadar yoğun mu, yoksa hafif ve zarif bir tiramisu kadar mı narinsin?
Haydi öğrenelim!
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1. Arkadaş ortamında senin rolün nedir?
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2. Kendini nasıl tanımlarsın?
3. Hayatta en çok önem verdiğin şey nedir?
4. Bir hafta sonunu nasıl geçirmek istersin?
5. Seni en çok ne sinirlendirir?
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6. Kendini ödüllendirmek için ne yaparsın?
7. Duygusal anlarda nasıl tepkiler verirsin?
8. Bir arkadaşın zor durumda kaldığında ne yaparsın?
9. En çok hangi konuda eleştirilirsin?
10. İş yerinde senin en belirgin özelliğin nedir?
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Çikolatalı Pasta – Yoğun ve Tutkulu
Tiramisu – Zarif ve Dengeli
Meyveli Parfe – Enerjik ve Neşeli
Sufle – Sakin ve İçsel
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