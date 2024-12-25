Devlet Memurları Kanun Teklifi Meclis'ten Geçti mi? Milyonları İlgilendiren Kanunun Detayları!
Devlet Memurları Kanun Teklifi Meclis'ten Geçti mi? Milyonları İlgilendiren Kanunun Detayları!
Geçtiğimiz günlerde TBMM Genel Kurulu'nda, devlet memurlarına ilişkin düzenlemeleri de kapsayan Devlet Memurları Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi için görüşmelere başlanacağı duyurulmuştu. Bu gelişmeyle birlikte pek çok kişi kanun teklifinin sonucunun ne olduğunu merak ediyor.
Peki, Devlet Memurları Kanun Teklifi Meclis'ten geçti mi? Bu kanun kimler için geçerli olacak? İşte detaylar...
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Devlet Memurları Kanun Teklifi Meclis'ten Geçti mi?
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Devlet Memurları Kanunu Kimler İçin Geçerli?
Devlet Memurları Kanunu Detayları
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