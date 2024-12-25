onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Devlet Memurları Kanun Teklifi Meclis'ten Geçti mi? Milyonları İlgilendiren Kanunun Detayları!

Devlet Memurları Kanun Teklifi Meclis'ten Geçti mi? Milyonları İlgilendiren Kanunun Detayları!

Onur Özcan
Onur Özcan - Yaşam Editörü
25.12.2024 - 23:07

Geçtiğimiz günlerde TBMM Genel Kurulu'nda, devlet memurlarına ilişkin düzenlemeleri de kapsayan Devlet Memurları Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi için görüşmelere başlanacağı duyurulmuştu. Bu gelişmeyle birlikte pek çok kişi kanun teklifinin sonucunun ne olduğunu merak ediyor.

Peki, Devlet Memurları Kanun Teklifi Meclis'ten geçti mi? Bu kanun kimler için geçerli olacak? İşte detaylar...

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Devlet Memurları Kanun Teklifi Meclis'ten Geçti mi?

Devlet Memurları Kanun Teklifi Meclis'ten Geçti mi?

TBMM Genel Kurulu'nda, Devlet Memurları Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi kabul edildi. Söz konusu teklifin ilk maddesi 24 Aralık'ta kabul edilmişti ancak yeterli çoğunluk sağlanamadığı için teklifin görülmesi bugüne bırakılmıştı.

Devlet Memurları Kanunu Kimler İçin Geçerli?

Devlet Memurları Kanunu Kimler İçin Geçerli?

8 yıl herhangi bir disiplin cezası almayan memurlara verilen ilave bir kademe hakkından faydalanma imkanı tanıyan düzenleme, Devlet Memurları Kanunu ve Bazı Kanunlar ile 663 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun çerçevesinde sözleşmeli statüden memur kadrolarına geçenler için de geçerli olacak.

Ayrıca 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin ilgili maddeleri kapsamında yer alan yönetici görevlerinden alınıp veya bu görevleri sona erip ilgili kadrolara ataması yapılan ve memurluktan kendi talebiyle çekilenlerden tekrar memurluğa dönmek isteyenler, haklarında güvenlik soruşturması yapılması ve 2 defadan fazla olmamak kaydıyla bu hükümde yer alan diğer şartlar aranmaksızın ve başka herhangi bir işleme gerek kalmaksızın ayrıldıkları kadrolarına atanacak.

Devlet Memurları Kanunu Detayları

Devlet Memurları Kanunu Detayları

Türkiye’nin üyesi olduğu uluslararası kuruluşlarda görevlendirilenler ile kamu sermayeli kurum veya kuruluşların yurt dışı birimlerinde çalışan kişilerden veya bu kurum ve kuruluşlarda çalışanlardan 6 aydan fazla yurt dışında görevlendirilenlerin memur olan eşlerine 3 yılı aşmamak üzere görev süresince aylıksız izin verilebilecek. 

Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı’na ilişkin düzenlemeler de gündemde olan bir başka madde. Hakim ve savcı sınıfında olanların terfileri mümtazen başka bir işleme gerek kalmaksızın süresinde yapılacak. 

Uzman yardımcılığına atananlar, en az 3 yıl çalışmak ve istihdam edildikleri birimlerce belirlenecek konularda hazırlayacakları uzmanlık tezi, oluşturulacak tez jürisi tarafından kabul edilmek kaydıyla yeterlik sınavına girmeye hak kazanacak. 

Düzenleme değiştirilmeden önceki Kanun hükümleri kapsamında yeterlik sınavına girmeye hak kazanmış olup bu hükmün yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla halen kurumlarınca ilk yeterlik sınavı yapılmamış olanlar bakımından söz konusu sınavın yapılması için öngörülen 6 aylık süre, maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren başlayacak. Hazine ve Maliye Bakanlığı mücbir sebep hali ilan etme konusunda yetkili olacak.

Bunun yanında, Özel Tüketim Vergisi Kanunu’nda yapılan değişiklikle engelli araçları on yılda bir değiştirilebilir hale gelecek. Araçların yüzde 20 oranında yerli olması gerekecek. Genel Sağlık Sigortası konusunda da 1 Ocak 2015 öncesi borçlar iptal edilecek.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Onur Özcan
Onur Özcan
Yaşam Editörü
Çok okur, çok araştırır ama en çok da ''yazar''. Onun için her şeyde bir içerik potansiyeli var. Önemli olan, o potansiyeli ortaya çıkarıp fikri kıymetli içeriğe dönüştürebilmek.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
2
2
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın