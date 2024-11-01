Seninle Dedikodu Yapar mıyız?
Seninle Dedikodu Yapar mıyız?
Hepimizin zaman zaman bir araya gelip dedikodu yaptığı anlar olmuştur. Peki, sen bu sohbetlerin baş kahramanı mısın, yoksa sessiz bir dinleyici mi? Dedikodu yaparken ne kadar aktifsin ve bu tür konuşmalar sana ne kadar heyecan veriyor? Bu test, seninle dedikodu yapmanın ne kadar eğlenceli ve keyifli olduğunu ortaya çıkaracak.
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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?
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2. Şimdi de yaşını seç!
3. Bir arkadaşın sana önemli bir sırrını açıkladığında nasıl tepki verirsin?
4. Ortamda yapılan dedikoduya dahil olduğunda nasıl hissedersin?
5. Birinin hakkında duyduğun bir söylentiyi hemen paylaşır mısın?
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6. Yakın arkadaşın hakkında kötü bir şey duyduğunda ne yaparsın?
7. Sosyal medya üzerinde insanlar hakkında çıkan dedikodulara nasıl bakarsın?
8. Birisi hakkında duyduğun bir bilgiyi başkalarıyla paylaşırken ne kadar dikkat edersin?
9. Kendi hakkında çıkan bir dedikoduyu duyduğunda nasıl hissedersin?
10. Dedikodunun yanlış olduğunu öğrenirsen nasıl bir tavır alırsın?
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Sen gerçek bir sır saklayıcısısın!
Dikkatli bir dinleyici ve paylaşımcısın!
Eğlenceli dedikoducu!
Dedikodunun baş kahramanı!
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