Seninle Dedikodu Yapar mıyız?

Seninle dedikodu yapmak pek de mümkün değil. Sen, sır tutmanın değerini bilen ve başkalarının hayatına saygı gösteren birisin. İnsanlar, seninle paylaştıkları şeylerin güvenli bir limanda olduğunu bilirler. Sosyal ortamlarda daha çok dinleyici olmayı tercih edersin ve konuşmaların dedikoduya dönüşmesini pek istemezsin. Bu özelliğin, arkadaş çevrende saygı görmene ve güvenilir bir arkadaş olarak anılmana yardımcı oluyor. Ancak zaman zaman sosyal sohbetlere katılmak ve biraz daha rahat davranmak, ilişkilerini geliştirebilir. Her ne kadar dedikodudan hoşlanmasan da, insanlarla olan bağlarını güçlendirmek için bu tür sohbetlerde bazen ufak tefek katılımlar yapabilirsin.