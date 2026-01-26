onedio
Değişimiyle Gündem Olan Hande Erçel, Kaç Kilo Verdiğini ve Diyet Yöntemini Açıkladı

Değişimiyle Gündem Olan Hande Erçel, Kaç Kilo Verdiğini ve Diyet Yöntemini Açıkladı

Hande Erçel
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
26.01.2026 - 23:24

Dünya çapında tanınan güzel oyuncu Hande Erçel, güzelliğiyle gündemdeki yerini korumaya devam ediyor. Güneşin Kızları dizisiyle hayatımıza giren ve ilk tanındığı dönemlerde şu ankine oranla daha kilolu olan Hande Erçel'in aylar önce katıldığı ABTalks adlı YouTube kanalında kaç kilo verdiğini ve diyetini açıkladı. Erçel'in açıklaması yeniden gündem oldu.

Hemen her gün bir şekilde magazin gündeminin merkezinde yer almayı başaran isimlerden biri Hande Erçel.

Hemen her gün bir şekilde magazin gündeminin merkezinde yer almayı başaran isimlerden biri Hande Erçel.

Hemen her yaptığı gündem olan ve hatta çokça eleştirilen Hande Erçel'in en çok güzelliğini konuşuyoruz. 2015 yılında yayınlanan Güneşin Kızları dizisiyle şöhret basamaklarını çıkan Hande Erçel o günden bu yana bir miktar değişse de güzelliği konusunda hemfikir olmayı sürdürüyoruz.

11 yıl önce hayatımıza giren Hande Erçel, şu anki görünümünden bir miktar farklı olsa da çıkış yaptığı dönemde de güzelliğiyle çok konuşulmuştu.

11 yıl önce hayatımıza giren Hande Erçel, şu anki görünümünden bir miktar farklı olsa da çıkış yaptığı dönemde de güzelliğiyle çok konuşulmuştu.

Dizinin ardından da gündemden düşmeyen Hande Erçel, daha sonra estetikleri ve verdiği kilolarla güzelliğine güzellik katmayı başarmıştı. Bu sürece dair 6 ay önce katıldığı ABTalks kanalında konuşan Erçel, kaç kilo verdiğini ve diyetini açıkladığı anlarla yeniden gündem oldu.

Hande Erçel, o dönem şu anki halinden 8 kilo fazla olduğunu açıkladı. Hande Erçel ayrıca kırmızı et tüketmediğini dile getirdi.

