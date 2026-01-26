Değişimiyle Gündem Olan Hande Erçel, Kaç Kilo Verdiğini ve Diyet Yöntemini Açıkladı
Dünya çapında tanınan güzel oyuncu Hande Erçel, güzelliğiyle gündemdeki yerini korumaya devam ediyor. Güneşin Kızları dizisiyle hayatımıza giren ve ilk tanındığı dönemlerde şu ankine oranla daha kilolu olan Hande Erçel'in aylar önce katıldığı ABTalks adlı YouTube kanalında kaç kilo verdiğini ve diyetini açıkladı. Erçel'in açıklaması yeniden gündem oldu.
Hemen her gün bir şekilde magazin gündeminin merkezinde yer almayı başaran isimlerden biri Hande Erçel.
11 yıl önce hayatımıza giren Hande Erçel, şu anki görünümünden bir miktar farklı olsa da çıkış yaptığı dönemde de güzelliğiyle çok konuşulmuştu.
Hande Erçel, o dönem şu anki halinden 8 kilo fazla olduğunu açıkladı. Hande Erçel ayrıca kırmızı et tüketmediğini dile getirdi.
