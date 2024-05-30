Days of Play Yüzleri Güldürdü: PlayStation Plus Aboneliklerinde Bomba İndirim
Days of Play Yüzleri Güldürdü: PlayStation Plus Aboneliklerinde Bomba İndirim
PlayStation kullanıcılarının dört gözle bekledikleri, avantajlarla dolu Days of Play beraberinde bomba indirimlerle geldi. PlayStation Plus aboneliklerinde ise ciddi indirim oranları dikkat çekiyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
PlayStation kullanıcıları için yılın en avantajlı dönemlerinden olan Days of Play başladı.
PlayStation Plus gibi hizmetler özellikle artan oyun fiyatları karşısında oyuncular için neredeyse bulunmaz nimet.
Days of Play kapsamında indirime giren PlayStation Plus paketlerinin fiyatları ise şöyle:
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın