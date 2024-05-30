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Days of Play Yüzleri Güldürdü: PlayStation Plus Aboneliklerinde Bomba İndirim

Days of Play Yüzleri Güldürdü: PlayStation Plus Aboneliklerinde Bomba İndirim

Croft
Croft - Onedio Üyesi
30.05.2024 - 14:35

PlayStation kullanıcılarının dört gözle bekledikleri, avantajlarla dolu Days of Play beraberinde bomba indirimlerle geldi. PlayStation Plus aboneliklerinde ise ciddi indirim oranları dikkat çekiyor.

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PlayStation kullanıcıları için yılın en avantajlı dönemlerinden olan Days of Play başladı.

PlayStation kullanıcıları için yılın en avantajlı dönemlerinden olan Days of Play başladı.

Sony'nin karşımıza sevilen oyunlarda harika indirimlerle çıktığı bu dönemde indirimden nasibini alanlar yalnızca oyunlar değil. PlayStation Plus aboneliklerinde de ciddi indirimler söz konusu.

PlayStation Plus gibi hizmetler özellikle artan oyun fiyatları karşısında oyuncular için neredeyse bulunmaz nimet.

PlayStation Plus gibi hizmetler özellikle artan oyun fiyatları karşısında oyuncular için neredeyse bulunmaz nimet.

Üç farklı abonelik katmanına sahip olan PlayStation Plus bu paketlerde oyunculara başta geniş bir oyun kütüphanesine erişim imkanının yanında pek çok diğer fırsat da sunuyor. Bu oyun kütüphanesine erişim imkanı ise oyun fiyatlarının sürekli arttığı şu ortamda oyunculara nefes alacak alan tanıyor.

Days of Play kapsamında indirime giren PlayStation Plus paketlerinin fiyatları ise şöyle:

Days of Play kapsamında indirime giren PlayStation Plus paketlerinin fiyatları ise şöyle:

  • PS Plus Essential (12 Ay) 1.400 TL - 1.120 TL

  • PS Plus Extra (12 Ay) 2.340 TL - 1.755 TL

  • PS Plus Deluxe (12 Ay) 2.740 TL - 1.918 TL

Bu fiyatlarla birlikte PlayStation Plus oyuncuların bir diğer can simidi Xbox Game Pass'in de altına düşüyor. Kısacası PlayStation Plus üyesi olmak gibi bir planınız varsa bu avantajlı dönemi kaçırmayın deriz.

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