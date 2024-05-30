Days of Play Yüzleri Güldürdü: PlayStation Plus Aboneliklerinde Bomba İndirim

Üç farklı abonelik katmanına sahip olan PlayStation Plus bu paketlerde oyunculara başta geniş bir oyun kütüphanesine erişim imkanının yanında pek çok diğer fırsat da sunuyor. Bu oyun kütüphanesine erişim imkanı ise oyun fiyatlarının sürekli arttığı şu ortamda oyunculara nefes alacak alan tanıyor.