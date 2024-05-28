Görüş Bildir
Haberler
Gaming
Konsol
PlayStation Plus Haziran Ayı Bedava Oyunları Açıklandı: 3 Oyun Bizleri Bekliyor

PlayStation Plus Haziran Ayı Bedava Oyunları Açıklandı: 3 Oyun Bizleri Bekliyor

Beril Özge Danacı
Beril Özge Danacı - Onedio Editörü
28.05.2024 - 17:31

PlayStation Plus abonelerinin haziran ayında kavuşacakları bedava oyunlar Sony tarafından açıklandı. Önümüzdeki ay PlayStation Plus abonelerini üç farklı oyun bekliyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda

PlayStation Plus abonelerine her ay farklı oyunlar sunuyor.

PlayStation Plus abonelerine her ay farklı oyunlar sunuyor.

Abonelerine sunduğu farklı avantajların yanında PlayStation Plus'ın her ay sunduğu bedava oyunlar büyük merak konusu oluyor. Haziran ayında ise PlayStation Plus Extra, Deluxe ve Essential abonelik katmanlarında bulunan tüm kullanıcılar 3 farklı oyuna kavuşacaklar.

İlk oyunumuz SpongeBob SquarePants: The Cosmic Shake.

AEW: Fight Forever ile ringe çıkıyoruz

Son oyunumuz ise Streets of Rage 4.

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın