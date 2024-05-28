PlayStation Plus Haziran Ayı Bedava Oyunları Açıklandı: 3 Oyun Bizleri Bekliyor
PlayStation Plus Haziran Ayı Bedava Oyunları Açıklandı: 3 Oyun Bizleri Bekliyor
PlayStation Plus abonelerinin haziran ayında kavuşacakları bedava oyunlar Sony tarafından açıklandı. Önümüzdeki ay PlayStation Plus abonelerini üç farklı oyun bekliyor.
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PlayStation Plus abonelerine her ay farklı oyunlar sunuyor.
İlk oyunumuz SpongeBob SquarePants: The Cosmic Shake.
AEW: Fight Forever ile ringe çıkıyoruz
Son oyunumuz ise Streets of Rage 4.
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