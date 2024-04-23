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Dalaka Yine Harika Olmuş: Survivor Yunanistan'ın Bizimkine Bin Basan Birleşme Partisi Fazla Renkli Geçti!

Dalaka Yine Harika Olmuş: Survivor Yunanistan'ın Bizimkine Bin Basan Birleşme Partisi Fazla Renkli Geçti!

survivor
themyscira - Misafir Editör
23.04.2024 - 23:47

Survivor All Star'ın birleşme partisi son yılların en sönük geçen partisi olarak tarihe geçti. Beğenilmeyerek çok konuşulan partinin ardından Survivor Yunanistan'ın birleşme partisinden görüntüler geldi. Fazlasıyla eğlendikleri görünen Yunan ekibine kıskançlık dolu yorumlar gecikmedi.

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Survivor All Star'ın birleşme partisi son yıllarda yapılan en sönük partilerden biri olarak tarihe geçti.

Survivor All Star'ın birleşme partisi son yıllarda yapılan en sönük partilerden biri olarak tarihe geçti.

Önceleri yarışmacıların şıklık yarışı içine girdiği ve birbirinden ünlü isimlerin akın ettiği partide bu yıl sadece Demet Akalın yer aldı.

Önceleri yarışmacıların şıklık yarışı içine girdiği ve birbirinden ünlü isimlerin akın ettiği partide bu yıl sadece Demet Akalın yer aldı.

İzleyici tarafından yeterince eğlenceli bulunmayan parti eleştirilere maruz kalmıştı.

İzleyici tarafından yeterince eğlenceli bulunmayan parti eleştirilere maruz kalmıştı.

Tüm bunların ardından Survivor Yunanistan'dan birleşme partisi görüntüleri geldi!

Tüm bunların ardından Survivor Yunanistan'dan birleşme partisi görüntüleri geldi!

Birbirinden renkli anlara tanık olunan birleşme partisinde yarışmacıların şıklığı dikkat çekti.

Birbirinden renkli anlara tanık olunan birleşme partisinde yarışmacıların şıklığı dikkat çekti.
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Yarışmacıların fazlasıyla eğlendiğinin görülmesinin ardından kıskançlık damarlarımız kabardı.

Yarışmacıların fazlasıyla eğlendiğinin görülmesinin ardından kıskançlık damarlarımız kabardı.

Acun Medya'nın paylaştığı görüntülere sosyal medyadan yorum yağdı.

Acun Medya'nın paylaştığı görüntülere sosyal medyadan yorum yağdı.

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