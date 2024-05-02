İstanbul Esenler’de Sokaktan Geçenlere Kök Söktüren Kedi “Yedi Bela Hüsnü”

Zaman zaman sevimli dostlarımızdan kedilerin yaşadıkları bölgeyi sahiplendiklerini ve oradan geçen yabancılara saldırdıklarını görüyoruz. Şimdilerde bu isimler arasına bir yenisi daha katıldı. “Yedi Bela Hüsnü” olarak anılan Esenler’in kedisi yakınından yöresinden geçenlere acımıyor.