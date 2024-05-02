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İstanbul Esenler’de Sokaktan Geçenlere Kök Söktüren Kedi “Yedi Bela Hüsnü”

İstanbul Esenler’de Sokaktan Geçenlere Kök Söktüren Kedi “Yedi Bela Hüsnü”

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
02.05.2024 - 19:59

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Zaman zaman sevimli dostlarımızdan kedilerin yaşadıkları bölgeyi sahiplendiklerini ve oradan geçen yabancılara saldırdıklarını görüyoruz. Şimdilerde bu isimler arasına bir yenisi daha katıldı. “Yedi Bela Hüsnü” olarak anılan Esenler’in kedisi yakınından yöresinden geçenlere acımıyor.

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Özellikle de köpekleri görünce öfkesine hakim olamayan “Yedi Bela Hüsnü” hemen saldırıya geçiyor.

Özellikle de köpekleri görünce öfkesine hakim olamayan “Yedi Bela Hüsnü” hemen saldırıya geçiyor.

Bazense belirdiği kişilerin hiç beklemedikleri anda bacaklarına yapışıveriyor.

Bazense belirdiği kişilerin hiç beklemedikleri anda bacaklarına yapışıveriyor.

İşte o anlar 👇

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