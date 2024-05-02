İzmir’de 30 TL’ye Tavuk Dürüm Satan Adam Goygoycuların Diline Düştü

İzmir’de ‘Gariban Babası’ lakabıyla bilinen Kerem adlı kişi, 30 TL’ye tavuk dürüm sattığı için bu şekilde anılıyor. Bir içerik üreticisinin radarına takılan dürümcü sosyal medyada paylaşılınca ise kullanıcılardan yorumlar gecikmedi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Tek lavaş tek şişi 30, iki lavaş iki şişi ise 50 TL’ye satan dürümcünün malzemeyi az koyması eleştirildi.
Bir yandan da fiyat performans açısından düşünüp eleştirileri gereksiz bulduğunu söyleyenler de oldu.
İşte tüm detaylar 👇
Tepkiler ise bu şekilde.👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
👇
👇
👇
👇
👇
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın