İzmir’de 30 TL’ye Tavuk Dürüm Satan Adam Goygoycuların Diline Düştü

İzmir’de ‘Gariban Babası’ lakabıyla bilinen Kerem adlı kişi, 30 TL’ye tavuk dürüm sattığı için bu şekilde anılıyor. Bir içerik üreticisinin radarına takılan dürümcü sosyal medyada paylaşılınca ise kullanıcılardan yorumlar gecikmedi.