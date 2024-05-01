Görüş Bildir
Haberler
Video
Hollanda’da Kralın Doğum Günü Etkinliğinde Oyun Havasının Tadına Varan Halktan Renkli Görüntüler

Hollanda’da Kralın Doğum Günü Etkinliğinde Oyun Havasının Tadına Varan Halktan Renkli Görüntüler

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
01.05.2024 - 14:43

İçerik Devam Ediyor

Çalmaya başladığı anda dans etmeyi en sevmeyen insanın bile içinde kıpırtılar oluşturan oyun havaları, Filenin Sultanları’nın da etkisiyle dünyanın dört bir yanında popüler olurken şimdilerde Hollanda’da eğlenceli anlara vesile oldu.

İçeriğin Devamı Aşağıda

Kralın doğum günü etkinliğinde oyun havası çalmaya başlayınca halk doya sıya dans etmeye başladı.

Kralın doğum günü etkinliğinde oyun havası çalmaya başlayınca halk doya sıya dans etmeye başladı.

Hollanda’nın başkenti Amsterdam’daki o anlar kayda alınmasıyla birlikte kısa sürede viral oldu.

Hollanda’nın başkenti Amsterdam’daki o anlar kayda alınmasıyla birlikte kısa sürede viral oldu.

İşte o anlar 👇

Bu içeriklerimiz de ilginizi çekebilir.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
2
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın