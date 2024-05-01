Hollanda’da Kralın Doğum Günü Etkinliğinde Oyun Havasının Tadına Varan Halktan Renkli Görüntüler

Çalmaya başladığı anda dans etmeyi en sevmeyen insanın bile içinde kıpırtılar oluşturan oyun havaları, Filenin Sultanları’nın da etkisiyle dünyanın dört bir yanında popüler olurken şimdilerde Hollanda’da eğlenceli anlara vesile oldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Kralın doğum günü etkinliğinde oyun havası çalmaya başlayınca halk doya sıya dans etmeye başladı.
Hollanda’nın başkenti Amsterdam’daki o anlar kayda alınmasıyla birlikte kısa sürede viral oldu.
İşte o anlar 👇
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın