Görüş Bildir
Haberler
Video
Ankara’da Dolmuşçu ile Araç Sürücüsünün Trafikteki Yol Kavgası Gündem Oldu

Ankara’da Dolmuşçu ile Araç Sürücüsünün Trafikteki Yol Kavgası Gündem Oldu

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
02.05.2024 - 17:16

İçerik Devam Ediyor

Ankara’da trafiğin yoğun saatlerinde bir dolmuş sürücüsü ile araç sürücüsünün arasında dakikalar süren yol kavgası yaşandı. O anlar arkalarında yer alan aracın kamerasından anbean kaydedildi.

İçeriğin Devamı Aşağıda

Olay dolmuş şoförü şeridini değiştirmek isteyince araç sürücüsünün yol vermek istememesiyle başladı.

Olay dolmuş şoförü şeridini değiştirmek isteyince araç sürücüsünün yol vermek istememesiyle başladı.

Ancak dolmuş şoförü inada binip bir şekilde aracın önüne geçince diğer şoför de sakinliğini koruyamadı.

Ancak dolmuş şoförü inada binip bir şekilde aracın önüne geçince diğer şoför de sakinliğini koruyamadı.

İşte detaylar 👇

Gelen tepkilerden birkaçı da bu şekilde oldu. 👇

Gelen tepkilerden birkaçı da bu şekilde oldu. 👇

👇

👇
İçeriğin Devamı Aşağıda

👇

👇

👇

👇

👇

👇

👇

👇

Bu içeriklerimiz de ilginizi çekebilir.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
2
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın