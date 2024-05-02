Ankara’da Dolmuşçu ile Araç Sürücüsünün Trafikteki Yol Kavgası Gündem Oldu

Ankara’da trafiğin yoğun saatlerinde bir dolmuş sürücüsü ile araç sürücüsünün arasında dakikalar süren yol kavgası yaşandı. O anlar arkalarında yer alan aracın kamerasından anbean kaydedildi.
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Olay dolmuş şoförü şeridini değiştirmek isteyince araç sürücüsünün yol vermek istememesiyle başladı.
Ancak dolmuş şoförü inada binip bir şekilde aracın önüne geçince diğer şoför de sakinliğini koruyamadı.
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Gelen tepkilerden birkaçı da bu şekilde oldu. 👇
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