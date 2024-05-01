Koç Üniversitesi Öğrencisinin Lüks Okul Vlogu Sosyal Medya Kullanıcılarına Adaleti Sorgulattı

@sudeademogullari adlı TikTok hesabından lüks hayatına dair içerikler üreten kullanıcı, geçtiğimiz günlerde paylaştığı okul vloguyla sosyal medya gündemine oturdu. Genç kadının vlogunu izleyenler üniversite hayatının bu olmadığını dile getirdi.
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Koç Üniversitesi’nde okuyan genç kadın videosunda okulda arabasına park yeri bulamadığı için belli bir noktadan sonra taksiyle geçtiği için dert yanıyordu.
İzleyiciler ise devlet okuluyla ya da burslu öğrencilerle kıyaslamadan edemedi.
İşte detaylar 👇
Ve tepkilerden bazıları. 👇
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