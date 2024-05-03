Kendisini 'Dini Önder' Olarak Tanıtıp 13 Yaşındaki Kıza Cinsel İstismarda Bulundu

Savcılık kararından sonra R.A.'nın avukatlığını üstlenen Aksu, '13 yaşındaki bir çocuk anlatamayacağı şeyleri defalarca soruşturma aşamasında dile getirmesine rağmen kovuşturmaya yer olmadığı kararı verilmiş. Biz yavrumuz için itirazımızı yaptık. 13 yaşında istismara uğrayan bir çocuktan bahsediyoruz. Bu kişi ailenin bir zamanlar yakını. İtirazımız doğrultusunda haklı kararın verileceğini düşünüyoruz. Dosyaya delillerimizi, dinlenmeyen tanıklarımızı, tüm videolarımızı sunduk. 13 yaşındaki bir çocuğun bedenine hiç kimse dokunamaz. Bu noktada biz hukukun gerekeni yapacağını düşünüyoruz. Etrafında birçok kişinin de bu şahıstan zarar gördüğü ve korktuğu için sessiz kaldığı bize iletildi. Evladımızın uğradığı istismarın cezalandırılmasını talep ediyoruz' dedi.