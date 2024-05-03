Kendisini 'Dini Önder' Olarak Tanıtıp 13 Yaşındaki Kıza Cinsel İstismarda Bulundu
Kendisini 'Dini Önder' Olarak Tanıtıp 13 Yaşındaki Kıza Cinsel İstismarda Bulundu
Ankara’da kendisini 'dini önder' olarak tanıtan güzellik merkezi sahibi C.U. (52) hakkında, yanında çalışan güzellik uzmanı kadının kızı R.A.'ya (16), 3 yıl önce 13 yaşındayken misafir olarak evlerinde kaldığı sırada cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla başlatılan soruşturmada kovuşturmaya yer olmadığı kararı verildi. Avukat Özge İrem Aksu, R.A.'nın korktuğu için 2 yıl sonra durumu ağabeyine anlatması ardından başlatılan soruşturma kapsamında alınan doktor raporu doğrultusunda verilen karara itiraz etti.
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Çevresinde kendisini 'dini önder' olarak tanıtan güzellik merkezi sahibi C.U., iddiaya göre 2021 yılında yanında çalışan güzellik uzmanı kadının evinde misafir olarak kaldığı sırada, o zaman 13 yaşında olan kızı R.A.'ya cinsel istismarda bulundu.
R.A.'nın avukatı Özge İrem Aksu, eksik inceleme yapıldığı gerekçesiyle karara itiraz etti. İtiraz dilekçesinde R.A.'nın yaşadıklarını anlattığı ifadesi, anlama, kavrama ve kendisini ifade etme hususlarında gelişim dönemine göre normal düzeyde olduğuna ilişkin pedagog raporu ile birlikte şüphelinin güzellik merkezinde cinsel güç artırıcı ürünler ve iç çamaşırı bulundurduğuna yönelik videolar delil olarak sunuldu.
Şu anda 16 yaşında olan R.A. da savcılığın kararına tepki göstererek, annesinin şüphelinin yanında çalıştığını ve aynı zamanda arkadaşı da olduğunu söyleyerek, "Ben kimseye anlatamadım. Bana 'aramızda sır' dedi. Sonra ağabeyim askerden döndükten sonra ona olanları anlattım. O adamın cezasının verilmesini istiyorum. Yaşadığım şeyler çok ağır. Benim gibi birçok kız çocuğu var. Bu çocuklar da aynı şeyi yaşıyor, susuyorlar çoğunlukla. Onlar da duysun, söylesinler ailelerine" ifadelerini kullandı.
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