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Kırmızı Çizgisi Temizlik Olanların Hijyen Ürünlerinin Önemini Çok Daha İyi Anladığı 8 An

Kırmızı Çizgisi Temizlik Olanların Hijyen Ürünlerinin Önemini Çok Daha İyi Anladığı 8 An

Onedio Content
Onedio Content - Onedio Editörü
03.05.2024 - 12:18

Temizlik konusunda hassas olanlar buraya! Temizliği bir zorunluluk olarak değil de bir yaşam tarzı olarak görenleri yakından ilgilendiren bu listemizde hijyen ürünlerinin önemini daha iyi anlayabileceğiniz anları sıraladık.

1. Kağıt havlu rulosunun bittiğini gördüğümüz an

Kağıt havlu, pratikliği ve hijyenik olması sebebiyle temizlik ürünleri arasında en çok tercih edilen ürünlerden biri. Kullan-at mantığı ile kullandığımız kağıt havlunun bitmesi demek, acilen yeni bir kağıt havlu rulosu temin etmek demek.

2. Hapşuran birini gördüğümüz an

Hapşuran kişinin elini ağzına götüremeyeceğini anladığın zaman oradan koşarak uzaklaşmak istersin... O an içinden havada uçuşan bakteriler yüzünden kendi üzerine dezenfaktan boşaltmak, her yerini antibakteriyel bir sabunla yıkamak gelir!

3. Yemek yaparken tadına bakmak için elini uzatanları uzaklaştırmak için çabaladığımız an

Yemek yaparken tadına bakmak için birden beliren insanlar ve elleri... 😡 O an o kişiyi tertemiz hazırladığız yemekten uzaklaştırmak ya da temiz elleriyle tadına bakmaya zorlamak için her mutfağa bir dezenfektan şart!

4. Kirli kalan bulaşıkların ürettiği bakterileri yok etmek için çeşitli temizleyicilere başvurduğumuz an

İnsanlık hali; acil bir iş çıkmıştır ve bulaşıklar mutfak tezgahında kalmıştır. Ama eve gelip tezgaha baktığımızda bu bulaşıkların kolay temizlenmeyeceğini ve onlarca kötü bakteri ürettiğini görür ve biliriz. İşte bu noktada sihir gibi işlevleri olan çeşitli temizleyiciler bu işin en büyük kahramanları oluyor.

5. Mutfak demişken... Kirli bir tezgahta yemek yapmayı kimse istemez

Kesme tahtası, bıçaklar ve çeşitli mutfak eşyasını temizlemek hem uzun zaman alıyor hem de dikkatli olmak gerekiyor. Doğru temizlik ürünleri kullanarak yemek yapma keyfimizi bir üst seviyeye çıkarabiliyoruz.

6. Hijyen konusunda hassas olanların evine misafir davet ettiği an

Evet kabul ediyoruz, misafir ağırlamak en keyifli aktivitelerden biri. Ama kimse yanlış anlamasın, kim olursa olsun tuvalet ve banyoya herhangi biri girdikten sonra en ince detayına kadar temizlemek isteriz. Ne yapalım bu da bizim kırmızı çizgimiz...

7. Hayvan sahiplendiğimizde hijyen konusunu daha çok düşündüğümüz an 🐾

Özellikle kediler kendilerini yalayarak temizleme konusunda becerikli canlılar. Her ne kadar kendilerini temizleseler de yaşam alanlarını temiz ve hijyenik tutmak, evcil hayvan sahiplerinin başlıca görevleri. Onlara dokunmadan önce sağlıklarına zarar vermeyen ve güvenli hijyen ürünlerini kullanmak son derece önemli.

8. Yeni kıyafetler satın alacağımız zaman temiz olmadıklarını bildiğimiz an

Yeni kıyafetler her ne kadar temiz dursa da onlara birçok insanın dokunduğunu biliriz. Bunun için kıyafete dokunmadan önce yanınızda el hijyenini sağlayacak bir ürün bulundurmak çok da abartılı olmayacaktır. 🙃

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Temizlik kırmızı çizgisi olunca hijyen ürünlerinin önemini çok daha iyi anlayanlar bilirler ki temas edilen hemen hemen her şey bakteri yuvasıdır! Ancak Activex Antibakteriyel Sıvı sabun ile kötü bakterileri kafaya takmaya gerek yok çünkü Activex, ellerinizdeki kötü bakterilerin %99,9’unu öldürürken cilt sağlığına faydalı iyi bakterileri korur!