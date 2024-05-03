Kırmızı Çizgisi Temizlik Olanların Hijyen Ürünlerinin Önemini Çok Daha İyi Anladığı 8 An
Kırmızı Çizgisi Temizlik Olanların Hijyen Ürünlerinin Önemini Çok Daha İyi Anladığı 8 An
Temizlik konusunda hassas olanlar buraya! Temizliği bir zorunluluk olarak değil de bir yaşam tarzı olarak görenleri yakından ilgilendiren bu listemizde hijyen ürünlerinin önemini daha iyi anlayabileceğiniz anları sıraladık.
1. Kağıt havlu rulosunun bittiğini gördüğümüz an
2. Hapşuran birini gördüğümüz an
3. Yemek yaparken tadına bakmak için elini uzatanları uzaklaştırmak için çabaladığımız an
4. Kirli kalan bulaşıkların ürettiği bakterileri yok etmek için çeşitli temizleyicilere başvurduğumuz an
5. Mutfak demişken... Kirli bir tezgahta yemek yapmayı kimse istemez
6. Hijyen konusunda hassas olanların evine misafir davet ettiği an
7. Hayvan sahiplendiğimizde hijyen konusunu daha çok düşündüğümüz an 🐾
8. Yeni kıyafetler satın alacağımız zaman temiz olmadıklarını bildiğimiz an
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Temizlik kırmızı çizgisi olunca hijyen ürünlerinin önemini çok daha iyi anlayanlar bilirler ki temas edilen hemen hemen her şey bakteri yuvasıdır! Ancak Activex Antibakteriyel Sıvı sabun ile kötü bakterileri kafaya takmaya gerek yok çünkü Activex, ellerinizdeki kötü bakterilerin %99,9’unu öldürürken cilt sağlığına faydalı iyi bakterileri korur!