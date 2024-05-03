Polisten Pedofili Operasyonu: Fotoğraf ve Video Yayınlayan 156 Kişi Gözaltına Alındı
Polisten Pedofili Operasyonu: Fotoğraf ve Video Yayınlayan 156 Kişi Gözaltına Alındı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, polisin 77 ilde yaptığı operasyonlarda internette çocukların cinsel içerikli fotoğraf ve videolarını yayınlayan ve indiren toplam 156 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı. Ekipler, çok sayıda dijital materyale de el koydu.
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Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı’nın koordine ettiği “SİBERGÖZ-37” operasyonu toplam 77 ilde yapıldı.
Polis ekiplerinin operasyonunda, sanal ortamda çocukların fotoğraflarını ve videolarını yayınladığı şüphesiyle toplam 156 kişi gözaltına alındı.
Şüphelilerin, CPS (Çocuk Koruma Sistemi) ve NCMEC (Ulusal Kayıp ve İstismara Uğramış Çocuklar Merkezi) isimli uluslararası kuruluşlarla yapılan çalışmalar sonucu; çocuklara ait cinsel içerikli fotoğrafları ve videoları bilgisayar ortamında indirdikleri tespit edildi.
Polis ekipleri operasyonda çok sayıda dijital materyale el konuldu.
Operasyondan görüntüler 👇
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