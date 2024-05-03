Polisten Pedofili Operasyonu: Fotoğraf ve Video Yayınlayan 156 Kişi Gözaltına Alındı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, polisin 77 ilde yaptığı operasyonlarda internette çocukların cinsel içerikli fotoğraf ve videolarını yayınlayan ve indiren toplam 156 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı. Ekipler, çok sayıda dijital materyale de el koydu.