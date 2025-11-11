onedio
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gürcistan'da Düşen Askeri Kargo Uçağıyla İlgili Açıklama Geldi

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
11.11.2025 - 17:11 Son Güncelleme: 11.11.2025 - 17:48

Milli Savunma Bakanlığı öğlen saatlerinde bir askeri kargo uçağının düştüğünü 'Azerbaycan’dan ülkemize gelmek üzere havalanan bir C130 askerî kargo uçağımız Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşmüştür. Arama kurtarma çalışmalarına Azerbaycan ve Gürcistan makamları ile koordineli olarak başlanmıştır.' paylaşımıyla kamuoyuna duyurmuştu. 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya kazayla ilgili açıklamalarda bulundu.

Haberi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın Şehircilik Zirvesi'nde alan Erdoğan şu açıklamada bulundu;

'Bugün Azerbaycan'dan ülkemize gelmekte olan C130 tipi askeri uçağımızın Gürcistan-Azerbaycan sınırında düştüğü bilgisini derin bir üzüntüyle öğrendik. Enkaza ulaşma çalışmalarıyla ilgili ülke makamlarıyla koordineli biçimde çalışmalarımız devam ediyor. 

İnşallah bu kazadan en az bir badireyle çıkarız. Rabbim şehitlerimize rahmet eylesin ve dualarımızla inşallah onların yanında olalım.'

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ise düşen uçakla ilgili X hesabından duyurdu;

Azerbaycan’dan ülkemize gelmekte olan MSB Bakanlığımıza ait C130 askeri kargo uçağımızın Gürcistan-Azerbaycan sınırında düştüğünü derin bir üzüntüyle öğrendim.

Arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Gürcistan İçişleri Bakanı Sayın Gela Geladze ile telefonla görüştüm. Sayın Bakan da olay yerine geçiyor.

Aziz Milletimize geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum.

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
