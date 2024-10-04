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Covid-19 Karantinası Ay'ın Yüzeyini Etkilemiş Olabilir! NASA, Ay'ın Sıcaklık Düşüşünü Ölçümledi!

Covid-19 Karantinası Ay'ın Yüzeyini Etkilemiş Olabilir! NASA, Ay'ın Sıcaklık Düşüşünü Ölçümledi!

NASA Covid-19
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio İçerik Editörü
04.10.2024 - 12:42

NASA verileri, Covid-19'un yalnızca Dünya'da değil, gökyüzünde de tahribata neden olduğuna işaret ediyor. Karantina sürecinin Ay'ın yüzeyine de etki etmiş olabileceği araştırılıyor. 

İşte, detaylar...

Kaynak: https://www.iflscience.com/covid-19-l...
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Bildiğiniz gibi tüm dünyada hızla yayılmaya başlayan koronavirüs salgını nedeniyle, 11 Mart 2020 tarihinde Dünya Sağlık Örgütü tarafından küresel salgın ilan edildi ve böylece karantina süreci başladı.

Bildiğiniz gibi tüm dünyada hızla yayılmaya başlayan koronavirüs salgını nedeniyle, 11 Mart 2020 tarihinde Dünya Sağlık Örgütü tarafından küresel salgın ilan edildi ve böylece karantina süreci başladı.

Dünyayı etkisi altına alan salgın, pek çok kişinin tahmininden daha uzun sürdü ve yaşamı derinden etkiledi. Ancak NASA tarafından yapılan yeni bir araştırma, Covid-19'un sadece dünyamızı değil, Ay'ı da olumsuz yönde etkilemiş olabileceğine işaret etti.

Karantina süreci, insanın yaşam kalıplarında büyük bir değişikliğe neden oldu. Öte yandan bu değişiklik doğal yaşam ve CO2 emisyonları üzerine de etki etti.

Karantina süreci, insanın yaşam kalıplarında büyük bir değişikliğe neden oldu. Öte yandan bu değişiklik doğal yaşam ve CO2 emisyonları üzerine de etki etti.

NASA'nın Ay'ın gece yüzey sıcaklıklarını inceleyen araştırma ekibi tarafından elde edilen son verilerine göre, bu durum Ay'ı da etkiledi.

NASA'nın PDS Geosciences Düğümü'nden Diviner Azaltılmış Veri Kaydı, 6 yıl boyunca analiz edildi!

NASA'nın PDS Geosciences Düğümü'nden Diviner Azaltılmış Veri Kaydı, 6 yıl boyunca analiz edildi!

Dünya'ya gelgitsel olarak kilitlenmiş olan Ay'ın kendi ekseni etrafında dönüş hızı; Dünya etrafında yörüngede dönmesi için gereken zamanla aynıdır. Bu nedenle Ay'ın yakın tarafı her zaman Dünya'ya bakar. Araştırma ekibi de bu yüzden 'yerel sıcaklık etkilerini en aza indirmek adına': Oceanus Procellarum, Mare Serenitatis, Mare Imbrium, Mare Tranquillitatis ve Mare Crisium dahil olmak üzere Ay'ın yakın tarafındaki 6 farklı yere odaklandı.

Daha sonra 6 yıl boyunca NASA'nın PDS Geosciences Düğümü'nden alınan verileri altı yıl boyunca analiz etti.

Sonuçlar önceki yıllar ile karşılaştırıldığında: " Ay'ın gece yüzey sıcaklıklarında anormal bir düşüş olduğunu gösterdiği" ortaya çıktı.

Araştırma ekibi, 'Ay'ın yakın tarafındaki 6 farklı yerin Ay'ın gece yüzey sıcaklıklarını' 2017-2023 dönemine ait verilerle analiz etti. Sonuçlar, önceki ve sonraki yıllardaki aynı dönemdeki değerlerle karşılaştırıldığında, 'Nisan-Mayıs 2020'de, yani sıkı Covid-19 küresel karantina döneminde tüm yerler için Ay'ın gece yüzey sıcaklıklarında anormal bir düşüş olduğunu gösterdi.'

Bu düşüş karantina aylarında, diğer yılların aynı dönemine kıyasla 8-10 Kelvin arasındaydı.

Peki, Covid-19 nasıl oldu da Ay yüzeyine etki etti?

Peki, Covid-19 nasıl oldu da Ay yüzeyine etki etti?

Araştırmacılar, sıcaklık düşüşünü, karantina sırasında Dünya'nın dışarıya verdiği radyasyondaki azalmaya bağlıyor. Karantina sürecinde insan faaliyeti önemli ölçüde azaldı. Örneğin, sera gazı emisyonlarında ve aerosollerde önemli bir azalma oldu ve bu da Dünya atmosferi tarafından daha az ısının hapsedilmesine ve yeniden yayılmasına yol açtı. Bu da Ay'a ulaşan radyasyon miktarını etkiledi.

Fiziksel Araştırma Laboratuvarı'ndan (PRL) K Durga Prasad yaptığı açıklamada, 'Ay, Dünya'nın radyasyon imzasının bir yükselticisi olarak hareket eder. Bu benzersiz küresel olay, Dünya'daki insan faaliyetindeki değişikliklerin en yakın göksel komşumuzu nasıl etkileyebileceğini gözlemlemek için bize nadir bir fırsat sağladı,' ifadelerini kullandı. 

Dolayısıyla, Covid19 karantinaları, istemeden de olsa, Ay'ın yüzeyini bir süreliğine daha soğuk hale getirdi gibi görünüyor.

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