Covid-19 Karantinası Ay'ın Yüzeyini Etkilemiş Olabilir! NASA, Ay'ın Sıcaklık Düşüşünü Ölçümledi!
Covid-19 Karantinası Ay'ın Yüzeyini Etkilemiş Olabilir! NASA, Ay'ın Sıcaklık Düşüşünü Ölçümledi!
Kaynak: https://www.iflscience.com/covid-19-l...
NASA verileri, Covid-19'un yalnızca Dünya'da değil, gökyüzünde de tahribata neden olduğuna işaret ediyor. Karantina sürecinin Ay'ın yüzeyine de etki etmiş olabileceği araştırılıyor.
İşte, detaylar...
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Bildiğiniz gibi tüm dünyada hızla yayılmaya başlayan koronavirüs salgını nedeniyle, 11 Mart 2020 tarihinde Dünya Sağlık Örgütü tarafından küresel salgın ilan edildi ve böylece karantina süreci başladı.
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Karantina süreci, insanın yaşam kalıplarında büyük bir değişikliğe neden oldu. Öte yandan bu değişiklik doğal yaşam ve CO2 emisyonları üzerine de etki etti.
NASA'nın PDS Geosciences Düğümü'nden Diviner Azaltılmış Veri Kaydı, 6 yıl boyunca analiz edildi!
Sonuçlar önceki yıllar ile karşılaştırıldığında: " Ay'ın gece yüzey sıcaklıklarında anormal bir düşüş olduğunu gösterdiği" ortaya çıktı.
Peki, Covid-19 nasıl oldu da Ay yüzeyine etki etti?
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