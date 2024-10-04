Covid-19 Karantinası Ay'ın Yüzeyini Etkilemiş Olabilir! NASA, Ay'ın Sıcaklık Düşüşünü Ölçümledi!

Araştırmacılar, sıcaklık düşüşünü, karantina sırasında Dünya'nın dışarıya verdiği radyasyondaki azalmaya bağlıyor. Karantina sürecinde insan faaliyeti önemli ölçüde azaldı. Örneğin, sera gazı emisyonlarında ve aerosollerde önemli bir azalma oldu ve bu da Dünya atmosferi tarafından daha az ısının hapsedilmesine ve yeniden yayılmasına yol açtı. Bu da Ay'a ulaşan radyasyon miktarını etkiledi.

Fiziksel Araştırma Laboratuvarı'ndan (PRL) K Durga Prasad yaptığı açıklamada, 'Ay, Dünya'nın radyasyon imzasının bir yükselticisi olarak hareket eder. Bu benzersiz küresel olay, Dünya'daki insan faaliyetindeki değişikliklerin en yakın göksel komşumuzu nasıl etkileyebileceğini gözlemlemek için bize nadir bir fırsat sağladı,' ifadelerini kullandı.

Dolayısıyla, Covid19 karantinaları, istemeden de olsa, Ay'ın yüzeyini bir süreliğine daha soğuk hale getirdi gibi görünüyor.