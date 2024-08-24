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Çocuklarla Aran Nasıl?

Çocuklarla Aran Nasıl?

inci döşer
inci döşer - Onedio Üyesi
24.08.2024 - 13:01

Bazı insanlar çocuklarla çok iyi anlaşır, bazısı ise hiç anlaşamaz. Bu çocukların hisleriyle ilgili bir durumdur. Pek senin çocuklarla aran nasıl?

Hadi teste!

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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?

2. Yaşını da seçer misin?

3. İlk olarak kaç kardeşin var?

3. İlk olarak kaç kardeşin var?

4. Peki yeğenine yada kuzenine en fazla ne kadar bakabilirsin?

5. Bazı düğünlere çocuk alınmaması hakkında ne düşünüyorsun?

5. Bazı düğünlere çocuk alınmaması hakkında ne düşünüyorsun?
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6. Evde bir suç işlediğinde suçu üstlenir misin?

6. Evde bir suç işlediğinde suçu üstlenir misin?

7. Kaç çocuk düşünüyorsun bakalım?

7. Kaç çocuk düşünüyorsun bakalım?

8. Çocuklarla vakit geçirmek sana ne hissettiriyor?

9. Peki kız çocuk mu erkek çocuk mu?

9. Peki kız çocuk mu erkek çocuk mu?

10. Tekrar çocukluğuna dönmek ister misin?

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Senin çocuklarla aran biraz limoni!

Çocuklarla olan ilişkinin biraz karmaşık olduğunu söylemek yanıltıcı olmaz. Bu ilişki, bazen tatlı bir limonata gibi olurken, bazen de acı bir limon gibi olabiliyor. Yani, bazen onlarla mükemmel bir uyum içinde oluyor, adeta bir çocuk gibi onlarla oyunlar oynuyor, kahkahalar atıyorsun. Ancak bu durum her zaman böyle olmuyor. Çoğu zaman, onlarla anlaşmakta zorlanıyorsun, bir türlü ortak bir dil bulamıyorsun. Belki de bu durum, çocukların dünyasını tam anlamıyla çözememenden kaynaklanıyor. Ancak unutma ki, her limonun içinde biraz şeker bulunduğu gibi, her zorluk da biraz öğreti barındırır. Bu yüzden çocuklarla olan ilişkinin limoni yanlarına takılmadan, onları anlamak için biraz daha çaba sarf etmelisin.

Çocuklar sana bayılıyor!

Çocuklar sana bayılıyor!

Çocukların renkli dünyasına adım atmak senin için bir çocuk oyuncağı. Onların dilini konuşmak, ne istediklerini anlamak ve nasıl eğleneceklerini tahmin etmek senin için çok kolay. Çocukların gözlerindeki o ışıltıyı, onların neşeli kahkahalarını duyarken, senin gözlerinde de aynı ışıltıyı görmek mümkün. Onların dünyasını anlamak ve onlara hitap etmek konusunda bir usta olduğunu söylemek bile az kalır. Çünkü sen, çocukların dilinden daha fazlasını anlıyorsun; onların hayal dünyasını, masumiyetlerini ve eğlenceye olan tutkularını da anlıyorsun. İşte bu yüzden, onların ne istediğini ve nasıl eğleneceklerini bir bakışta çözebiliyorsun.

Senin çocuklarla ilişkin biraz karmaşık!

Çocuklarla ilişkin biraz karmaşık diyebilirim. Onları seviyorsun, evet, bu kesin. Ancak bazen, onların enerjik halleri, sürekli merakları ve dur durak bilmeyen hareketlilikleri karşısında sabrının sınırlarını zorladığını hissediyorsun. Onlarla vakit geçirirken, bir yandan onların masumiyetlerine, hayata dair saf bakış açılarına hayran kalırken, diğer yandan ise çocukların yönetilmesi gereken bir enerjisi olduğunu düşünüyorsun. Bu enerji bazen seni yoruyor, hatta tahammül seviyeni düşürüyor. Ancak yine de onları seviyorsun, çünkü onlar hayatına renk katıyorlar. Bu karmaşık duygularını çocuklarla ilişkinde dengelemeye çalışıyorsun.

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