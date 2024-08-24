Çocuklarla Aran Nasıl?
Çocuklarla Aran Nasıl?
Bazı insanlar çocuklarla çok iyi anlaşır, bazısı ise hiç anlaşamaz. Bu çocukların hisleriyle ilgili bir durumdur. Pek senin çocuklarla aran nasıl?
Hadi teste!
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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?
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2. Yaşını da seçer misin?
3. İlk olarak kaç kardeşin var?
4. Peki yeğenine yada kuzenine en fazla ne kadar bakabilirsin?
5. Bazı düğünlere çocuk alınmaması hakkında ne düşünüyorsun?
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6. Evde bir suç işlediğinde suçu üstlenir misin?
7. Kaç çocuk düşünüyorsun bakalım?
8. Çocuklarla vakit geçirmek sana ne hissettiriyor?
9. Peki kız çocuk mu erkek çocuk mu?
10. Tekrar çocukluğuna dönmek ister misin?
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Senin çocuklarla aran biraz limoni!
Çocuklar sana bayılıyor!
Senin çocuklarla ilişkin biraz karmaşık!
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