Çocuklarla Aran Nasıl?

Çocuklarla olan ilişkinin biraz karmaşık olduğunu söylemek yanıltıcı olmaz. Bu ilişki, bazen tatlı bir limonata gibi olurken, bazen de acı bir limon gibi olabiliyor. Yani, bazen onlarla mükemmel bir uyum içinde oluyor, adeta bir çocuk gibi onlarla oyunlar oynuyor, kahkahalar atıyorsun. Ancak bu durum her zaman böyle olmuyor. Çoğu zaman, onlarla anlaşmakta zorlanıyorsun, bir türlü ortak bir dil bulamıyorsun. Belki de bu durum, çocukların dünyasını tam anlamıyla çözememenden kaynaklanıyor. Ancak unutma ki, her limonun içinde biraz şeker bulunduğu gibi, her zorluk da biraz öğreti barındırır. Bu yüzden çocuklarla olan ilişkinin limoni yanlarına takılmadan, onları anlamak için biraz daha çaba sarf etmelisin.