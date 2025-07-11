Çocuk Psikolojisi Testiyle Çocukluğundaki Travmanı Ortaya Çıkarıyoruz!
Hepimiz bir zamanlar çocuktuk… O günlerin oyunları, kahkahaları kadar, belki farkında bile olmadığımız kırgınlıkları ve yaraları da vardı. Zamanla büyüdük, değiştik… Ama bazı izler bizimle kaldı. Peki sen, geçmişinin bugününü nasıl etkilediğini hiç düşündün mü?
Çocuk Psikolojisi Testiyle Çocukluğundaki Travmanı Ortaya Çıkarıyoruz!
Haydiii!
Not: Bu test sadece eğlence amaçlıdır!
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1. Cinsiyetini seçer misin?
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2. Yaşını da seçer misin?
3. En çok hangi durumda kendini rahatsız hissedersin?
4. Çocukken en çok hangi duygu seni etkilerdi?
5. Ailenden biri sinirlendiğinde ne yapardın?
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6. Oyun oynarken en çok hangisini yapardın?
7. Bir yetişkin olarak eleştiri aldığında ne hissedersin?
8. Çocukluğunu hatırlayınca en çok güzel anılar mı aklına geliyor?
9. Çocukken en çok kime ihtiyaç duyardın?
10. Son olarak bir tartışma sırasında hemen sesini yükseltir misin?
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Duygusal ihmal travması
Otorite korkusu travması
Terk edilme travması
Aşırı sorumluluk travması
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2021 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden mezun olduktan sonra, medya ve dijital içerik üretimi alanındaki kariyerime Onedio bünyesinde başladım. Kariyerim boyunca, farklı kategorilerde içerik üreterek geniş bir deneyim kazandım. Ancak, özellikle test kategorisindeki içeriklerime odaklanarak, hedef kitleyi hem eğlendirmeyi hem de onlara değerli bir deneyim sunmayı amaçladım. Yaratıcı içeriklerle, okuyucuların ilgisini çekmek ve onların dijital ortamda keyifli vakit geçirmelerini sağlamak, çalışma anlayışımın temelini oluşturuyor. Hem içerik üretimi hem de dijital medya trendlerini takip etme konusundaki tutkum, beni sürekli olarak gelişen medya dünyasına uyum sağlamaya yönlendiriyor.
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