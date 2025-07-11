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Çocuk Psikolojisi Testiyle Çocukluğundaki Travmanı Ortaya Çıkarıyoruz!

Çocuk Psikolojisi Testiyle Çocukluğundaki Travmanı Ortaya Çıkarıyoruz!

Sena Erdoğdu
Sena Erdoğdu - Test Editörü
11.07.2025 - 15:01

Hepimiz bir zamanlar çocuktuk… O günlerin oyunları, kahkahaları kadar, belki farkında bile olmadığımız kırgınlıkları ve yaraları da vardı. Zamanla büyüdük, değiştik… Ama bazı izler bizimle kaldı. Peki sen, geçmişinin bugününü nasıl etkilediğini hiç düşündün mü?

Çocuk Psikolojisi Testiyle Çocukluğundaki Travmanı Ortaya Çıkarıyoruz!

Haydiii!

Not: Bu test sadece eğlence amaçlıdır!

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1. Cinsiyetini seçer misin?

2. Yaşını da seçer misin?

3. En çok hangi durumda kendini rahatsız hissedersin?

3. En çok hangi durumda kendini rahatsız hissedersin?

4. Çocukken en çok hangi duygu seni etkilerdi?

4. Çocukken en çok hangi duygu seni etkilerdi?

5. Ailenden biri sinirlendiğinde ne yapardın?

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6. Oyun oynarken en çok hangisini yapardın?

6. Oyun oynarken en çok hangisini yapardın?

7. Bir yetişkin olarak eleştiri aldığında ne hissedersin?

7. Bir yetişkin olarak eleştiri aldığında ne hissedersin?

8. Çocukluğunu hatırlayınca en çok güzel anılar mı aklına geliyor?

9. Çocukken en çok kime ihtiyaç duyardın?

9. Çocukken en çok kime ihtiyaç duyardın?

10. Son olarak bir tartışma sırasında hemen sesini yükseltir misin?

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Duygusal ihmal travması

Bir zamanlar, belki de hala hatırlıyorsunuz, bir çocuktunuz. O dönemlerde, belki de en çok ihtiyaç duyduğunuz şey, duygusal ilgi ve anlayıştı. Ancak, belki de bu ihtiyacınızı tam anlamıyla karşılayacak birini bulamadınız. Belki de çevrenizdekiler sizi yeterince anlamıyor, yeterince ilgilenmiyor gibiydi. Bu durum, o küçük kalbinizde belki de hala süren bir yara oluşturmuş olabilir. Şimdi bir yetişkinsiniz ve belki de o çocukluk dönemindeki duygusal açlığınızın izlerini hala taşıyorsunuz. Belki de en çok korktuğunuz şey, 'görülmemek' veya 'önemsiz hissetmek'. Bu durum, belki de hayatınızın her alanını, ilişkilerinizi, işinizi ve hatta kendinize olan bakışınızı derinden etkiliyor olabilir. Bu hisler, belki de sizi zaman zaman yalnız ve anlaşılmaz hissettiriyor. Ancak unutmayın ki, her ne kadar geçmişteki duygusal ihtiyaçlarınız karşılanmamış olsa da, şimdi yetişkin bir birey olarak bu ihtiyaçlarınızı karşılayabilecek güce sahipsiniz. Kendinize olan sevgi ve anlayışınızı artırmak, belki de bu yaraları iyileştirmenin en güzel yoludur.

Otorite korkusu travması

Birçoğumuz, hayatımızın çeşitli dönemlerinde, belki de çocukluk yıllarımızda, sert, kuralcı ve cezalandırıcı figürlerle karşılaşmışızdır. Bu figürler, belki ailemizden biri, belki bir öğretmen, belki de bir patron olabilir. Onların gölgesinde büyümek, bizi eleştiriye karşı aşırı hassas hale getirebilir. Hani o eleştirildiğinde yüreğimiz ağzımıza gelen, eleştiri karşısında savunmasız hissettiğimiz anlar var ya, işte onlar tamamen bu durumun bir sonucu olabilir. Hata yapma korkusu da aynı şekilde, bu baskıcı figürlerin bıraktığı izlerden biri olabilir. Hani o hata yaptığımızda dünyanın sonunun geleceğini düşündüğümüz, hata yapmanın bir felaket olduğunu hissettiğimiz anlar. Evet, bu hisler de genellikle bu tür deneyimlerin bir sonucu olarak ortaya çıkar. Bir diğer yaygın durum ise sürekli onay arayışıdır. Belki de çocukken aldığımız onayın yetersizliği, belki de sürekli eleştiri altında büyümenin bir sonucu olarak, yetişkinlikte sürekli bir onay arayışı içerisine girebiliriz. Bu durum, hayatımızın her alanında kendini gösterebilir. İş hayatında, sosyal ilişkilerde, hatta kendi kendimize bile sürekli bir onay arayışı içinde olabiliriz. Sonuç olarak, baskıcı, kuralcı ya da cezalandırıcı figürlerle büyümüş olmak, eleştiriye karşı hassasiyet, hata yapma korkusu ve sürekli onay arayışı gibi durumların ortaya çıkmasına neden olabilir. Ancak unutmayın ki, geçmişte yaşadıklarınız bugün kim olduğunuzu belirler, ancak geleceğinizi belirleme gücü tamamen sizin elinizdedir!

Terk edilme travması

Hayatının bir noktasında, belki de en çok ihtiyaç duyduğun anda, seni sevdiklerini iddia eden kişilerin hem duygusal hem de fiziksel olarak yanında olmamaları, terk edilme korkusunu kalıcı bir parçan haline getirmiş olabilir. Bu belki de bir aşk ilişkisinde, belki de aile içinde yaşanmış bir durum olabilir. Ancak sonuçta bu durum, senin duygusal dünyanda derin izler bırakmış olabilir. Bu korku, özellikle yakın ilişkilerde, yoğun bir kaygı hali yaratabilir. Belki de bir ilişkiye başlarken veya bir ilişkinin içindeyken sürekli olarak bir endişe hali içinde olabilirsin. Bu endişe, belki de sürekli olarak partnerinin seni terk edeceği düşüncesiyle besleniyor olabilir. Bu durum, ilişkinin güzelliklerini yaşamana engel olabilir, hatta ilişkinin sağlıklı bir şekilde ilerlemesini engelleyebilir. Bu durum, bir ilişkide olmanın getirdiği mutluluğu ve huzuru tam anlamıyla yaşamanı engelleyebilir. Bu korku ve endişe, belki de hayatının her anında, her ilişkisinde seninle olabilir. Ancak unutma ki, bu durumun üstesinden gelmek mümkün. Kendine zaman tanı, duygularını anlamaya çalış ve gerektiğinde profesyonel yardım almayı ihmal etme. Unutma, senin duyguların ve yaşadıkların her zaman önemlidir.

Aşırı sorumluluk travması

Kimileri çocukluk hatıralarını, yaz tatillerinde oynadıkları oyunları, çikolata kaplı dondurmaları ve parkta geçirdikleri eğlenceli saatleri anımsar. Ancak bazıları için çocukluk, daha fazla sorumluluk anlamına gelir. Belki de çocukken, yaşıtlarına göre daha fazla sorumluluk almak zorunda kalmış olabilirsin. Belki de hayatın sana erken yaşta ciddi dersler vermiş olabilir. Şimdi yetişkin bir birey olarak, belki de hâlâ her şeyi kontrol etme ihtiyacı hissediyorsun. Belki de hâlâ hata yapmaktan korkuyor, her adımını dikkatle atıyor ve her kararını titizlikle değerlendiriyorsun. Belki de hâlâ 'yeterli olamama' duygusu seni rahatsız ediyor, belki de hâlâ kendini sürekli olarak başkalarıyla karşılaştırıyor ve sürekli olarak daha fazlasını başarmak için kendini zorluyorsun. Eğer bu durumlar sana tanıdık geliyorsa, bil ki yalnız değilsin. Bu duygular, birçok insanın hayatının bir parçasıdır. Ancak unutma ki, herkesin kendi hikayesi, kendi yolu ve kendi hızı vardır. Kendine karşı nazik ol, kendine zaman tanı ve hatırla; sen zaten yeterince değerlisin.

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Sena Erdoğdu
Sena Erdoğdu
Test Editörü
2021 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden mezun olduktan sonra, medya ve dijital içerik üretimi alanındaki kariyerime Onedio bünyesinde başladım. Kariyerim boyunca, farklı kategorilerde içerik üreterek geniş bir deneyim kazandım. Ancak, özellikle test kategorisindeki içeriklerime odaklanarak, hedef kitleyi hem eğlendirmeyi hem de onlara değerli bir deneyim sunmayı amaçladım. Yaratıcı içeriklerle, okuyucuların ilgisini çekmek ve onların dijital ortamda keyifli vakit geçirmelerini sağlamak, çalışma anlayışımın temelini oluşturuyor. Hem içerik üretimi hem de dijital medya trendlerini takip etme konusundaki tutkum, beni sürekli olarak gelişen medya dünyasına uyum sağlamaya yönlendiriyor.
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