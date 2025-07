Çocuk Psikolojisi Testiyle Çocukluğundaki Travmanı Ortaya Çıkarıyoruz!

Hayatının bir noktasında, belki de en çok ihtiyaç duyduğun anda, seni sevdiklerini iddia eden kişilerin hem duygusal hem de fiziksel olarak yanında olmamaları, terk edilme korkusunu kalıcı bir parçan haline getirmiş olabilir. Bu belki de bir aşk ilişkisinde, belki de aile içinde yaşanmış bir durum olabilir. Ancak sonuçta bu durum, senin duygusal dünyanda derin izler bırakmış olabilir. Bu korku, özellikle yakın ilişkilerde, yoğun bir kaygı hali yaratabilir. Belki de bir ilişkiye başlarken veya bir ilişkinin içindeyken sürekli olarak bir endişe hali içinde olabilirsin. Bu endişe, belki de sürekli olarak partnerinin seni terk edeceği düşüncesiyle besleniyor olabilir. Bu durum, ilişkinin güzelliklerini yaşamana engel olabilir, hatta ilişkinin sağlıklı bir şekilde ilerlemesini engelleyebilir. Bu durum, bir ilişkide olmanın getirdiği mutluluğu ve huzuru tam anlamıyla yaşamanı engelleyebilir. Bu korku ve endişe, belki de hayatının her anında, her ilişkisinde seninle olabilir. Ancak unutma ki, bu durumun üstesinden gelmek mümkün. Kendine zaman tanı, duygularını anlamaya çalış ve gerektiğinde profesyonel yardım almayı ihmal etme. Unutma, senin duyguların ve yaşadıkların her zaman önemlidir.