Çocuk Psikolojisi Testiyle Çocukluğundaki Travmanı Ortaya Çıkarıyoruz!

Bir zamanlar, belki de hala hatırlıyorsunuz, bir çocuktunuz. O dönemlerde, belki de en çok ihtiyaç duyduğunuz şey, duygusal ilgi ve anlayıştı. Ancak, belki de bu ihtiyacınızı tam anlamıyla karşılayacak birini bulamadınız. Belki de çevrenizdekiler sizi yeterince anlamıyor, yeterince ilgilenmiyor gibiydi. Bu durum, o küçük kalbinizde belki de hala süren bir yara oluşturmuş olabilir. Şimdi bir yetişkinsiniz ve belki de o çocukluk dönemindeki duygusal açlığınızın izlerini hala taşıyorsunuz. Belki de en çok korktuğunuz şey, 'görülmemek' veya 'önemsiz hissetmek'. Bu durum, belki de hayatınızın her alanını, ilişkilerinizi, işinizi ve hatta kendinize olan bakışınızı derinden etkiliyor olabilir. Bu hisler, belki de sizi zaman zaman yalnız ve anlaşılmaz hissettiriyor. Ancak unutmayın ki, her ne kadar geçmişteki duygusal ihtiyaçlarınız karşılanmamış olsa da, şimdi yetişkin bir birey olarak bu ihtiyaçlarınızı karşılayabilecek güce sahipsiniz. Kendinize olan sevgi ve anlayışınızı artırmak, belki de bu yaraları iyileştirmenin en güzel yoludur.