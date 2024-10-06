Cinsel Hayatına Göre Sen Nasıl Biriyle Evlenmelisin?
Cinsel Hayatına Göre Sen Nasıl Biriyle Evlenmelisin?
Bize cinsel hayatın hakkında biraz ipucu ver, senin nasıl biriyle mutlu bir evlilik yapacağını söyleyelim! Sonucu merak ediyorsan seni şöyle alalım 👇
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1. Önce cinsiyetini öğrenelim 👇
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2. Söyle bakalım, partnerinde sana en çekici gelen şey nedir?
3. Peki fantezilere açık biri misin? 👀
4. Nasıl biriyle asla birlikte olmazsın?
5. Senin için ilişkide ten uyumu ne kadar önemli?
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