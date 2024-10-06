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Cinsel Hayatına Göre Sen Nasıl Biriyle Evlenmelisin?

etiket Cinsel Hayatına Göre Sen Nasıl Biriyle Evlenmelisin?

İrem Coşkun
İrem Coşkun - Onedio Üyesi
06.10.2024 - 23:46

Bize cinsel hayatın hakkında biraz ipucu ver, senin nasıl biriyle mutlu bir evlilik yapacağını söyleyelim! Sonucu merak ediyorsan seni şöyle alalım 👇

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1. Önce cinsiyetini öğrenelim 👇

2. Söyle bakalım, partnerinde sana en çekici gelen şey nedir?

3. Peki fantezilere açık biri misin? 👀

4. Nasıl biriyle asla birlikte olmazsın?

5. Senin için ilişkide ten uyumu ne kadar önemli?

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6. Şimdi de bir yatak odası seç bakalım 👇

7. Arkadaşlarından seni anlatmalarını istesek, seni kısaca nasıl tanımlarlar?

8. Peki, birini tavlamak istediğinde o kişiyi nasıl etkilersin?

9. Son olarak, bir evliliğin yürümesi için en önemli şey nedir?

Sen, dünyadaki en eğlenceli insanla evleneceksin!

Sen her zaman, her yerde eğlenmeyi bilen, hayatın tadını çıkaran birisin. Hayatındaki kişi kendini kötü hissettiği zaman onu mutlu edecek bir şeyler bulabiliyorsun. Böyle olduğun için de sen, kendin gibi biriye evlenmelisin. Senin karşına çıkacak olan kişi, birlikte çılgınlıklar yapıp anı yaşayacağınız biri olmalı!

Belli ki siz bayağı seksi bir çift olacaksınız!

Sen dış görünüşüne her zaman önem veren ve her daim kendine güvenen birisin. Bunu hareketlerinle de belli etmeyi seviyor ve oldukça da dikkat çekiyorsun. Hayatına girecek olan kişinin de aynı özellikleri taşımasını istiyorsun. Çünkü seni ilk çeken şey her zaman dış görünüş. Belli ki sen oldukça seksi biriyle evleneceksin!

Fantezilere açık biriyle evleneceksin!

Sen hayatında cinselliğe çok önem veriyorsun. Senin için bir ilişkiyi ayakta tutan en önemli şey cinsel uyum. Yatak odasında farklı şeyler denemekten ve heyecan aramaktan hoşlanıyorsun. Evleneceğin kişi de sana bu heyecanı sonuna kadar yaşatacak biri olacak!

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