Cinsel Hayatın Bir Fantastik Dizi Olsa Ne Olurdu?
Belki hayat bir film gibi değil ama bazı geceler vardır ki... İşte o geceler resmen fantastik dizilere taş çıkarır! Aşk mı, tutku mu, yoksa içinden çıkılamayan entrikalar mı? Hazırsan, hemen başlıyoruz!
1. Cinsiyetini öğrenerek başlayalım!
2. Bir öpücük senin için...
3. Seni en çok ne tahrik ediyor?
4. Aşk hayatında en büyük korkunu sorsak?
5. Hadi en seksi bulduğun ortamı söyle bakalım!
6. Cinsellik senin için…
True Blood!
Game of Thrones!
Outlander!
The Witcher
