Çin’in “Hayalet Şehirler” Gerçeği: İnşa Edilen Sonra Kimsenin Yaşamadığı 10 Boş Şehir

İlk hayalet şehrimizle başlayalım! Ordos Kangbashi, maden zenginliği sayesinde altın çocuk ilan edilerek sıfırdan kuruldu. Dev meydanlar, müzeler ve heykellerle tam bir vitrin şehir tasarlandı. Sorun şu ki fiyatlar o kadar yüksekti ki, insanlar taşınamadı. Uzun süre sokaklarda rüzgar dolaştı, insanlar değil. Yıllar sonra yavaş yavaş dolmaya başlasa da hayalet etiketi yakasını bırakmadı. Fotoğraflarda hala tuhaf bir sessizlik var. Şehir planlama derslerinde ibretlik örnek olarak anlatılıyor.