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Çin'in Dev Otomobil Markasından Fenerbahçe'nin Stadına İsim Sponsorluğu! Serdar Ali Çelikler Duyurdu

Çin'in Dev Otomobil Markasından Fenerbahçe'nin Stadına İsim Sponsorluğu! Serdar Ali Çelikler Duyurdu

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
19.12.2024 - 14:01

Türk futbolunda mali sıkıntılar, son yıllarda saha içi başarılardan daha çok konuşulan bir konu haline geldi. Yüksek borç yükleri, gelir-gider dengesizliği ve sürdürülebilir finansman kaynaklarının sınırlılığı, kulüpleri finansal anlamda zor durumda bırakıyor. Bankalarla yapılan yapılandırma anlaşmaları ve UEFA’nın finansal fair play kriterleri altında ayakta kalmaya çalışan takımlar, ekonomik darboğazdan çıkış için yeni gelir modellerine yöneliyor. Bu bağlamda stat isim sponsorlukları da önemli bir kalemi.

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Fenerbahçe’nin, Çin merkezli otomobil markası BYD ile stat isim sponsorluğu için görüşmeler yürüttüğü iddia edildi.

Fenerbahçe’nin, Çin merkezli otomobil markası BYD ile stat isim sponsorluğu için görüşmeler yürüttüğü iddia edildi.

Serdar Ali Çelikler, NEO Spor'daki programında yaptığı açıklamada, sarı-lacivertli kulübün BYD ile 5 yıllık bir anlaşma üzerinde görüştüğünü ve yıllık yaklaşık 10 milyon dolarlık bir gelirin söz konusu olduğunu belirtti.

Serdar Ali Çelikler, NEO Spor'daki programında yaptığı açıklamada, sarı-lacivertli kulübün BYD ile 5 yıllık bir anlaşma üzerinde görüştüğünü ve yıllık yaklaşık 10 milyon dolarlık bir gelirin söz konusu olduğunu belirtti.

Ayrıca, şirketle birçok konuda mutabık kalındığını aktardı.

Ayrıca, şirketle birçok konuda mutabık kalındığını aktardı.

Çelikler'in yayındaki sözleri 👇

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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Yeni medya mezunu olarak, dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakimim. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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