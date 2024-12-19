Çin'in Dev Otomobil Markasından Fenerbahçe'nin Stadına İsim Sponsorluğu! Serdar Ali Çelikler Duyurdu

Türk futbolunda mali sıkıntılar, son yıllarda saha içi başarılardan daha çok konuşulan bir konu haline geldi. Yüksek borç yükleri, gelir-gider dengesizliği ve sürdürülebilir finansman kaynaklarının sınırlılığı, kulüpleri finansal anlamda zor durumda bırakıyor. Bankalarla yapılan yapılandırma anlaşmaları ve UEFA’nın finansal fair play kriterleri altında ayakta kalmaya çalışan takımlar, ekonomik darboğazdan çıkış için yeni gelir modellerine yöneliyor. Bu bağlamda stat isim sponsorlukları da önemli bir kalemi.