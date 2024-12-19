Pedro Alonso, Papel’in Yeni Reklam Yüzü Oldu!

“Pedro Alonso ile olan iş birliğimizi duyurmaktan dolayı çok mutluyuz. Özellikle bu iş birliğini böylesi keyifli bir etkinlikte paylaşmak bizim için de ayrıca heyecan verici oldu. Önümüzdeki dönemde Pedro ile birlikte Papel’i daha fazla insanla tanıştırmayı umuyoruz.” dedi.

Papel Fest’te basın mensuplarıyla bir araya gelen Pedro Alonso, “Papel iş birliği teklifi ile geldiğinde oldukça heyecanlandım. Finans alanında teknoloji üreten ve büyük hayalleri olan bu markayla çalışmam gerektiğini düşündüm. Ayrıca Papel Fest gibi büyük ve güzel bir etkinliğe davet ettikleri için teşekkür ederim.” dedi.

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