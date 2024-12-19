Pedro Alonso, Papel’in Yeni Reklam Yüzü Oldu!
Pedro Alonso, Papel’in Yeni Reklam Yüzü Oldu!
Türkiye’nin önde gelen fintek şirketlerinden Papel yeni reklam yüzünü, düzenlediği Papel Fest’te açıkladı. Ünlü İspanyol oyuncu Pedro Alonso şirketin yeni reklam yüzü oldu.
Papel’in düzenlediği Papel Fest büyük sürprizlere ev sahipliği yaptı.
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Pedro Alonso ile olan iş birliklerine ilişkin açıklamalarda bulunan Papel Yönetim Kurulu Başkanı Seyhan İbrahim Yıldırım,
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