D-8 Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Nedir? Hangi Ülkeler D-8'e Üye?

D-8'in kuruluş amacı; büyük bir ekonomik potansiyeli, çeşitli kaynakları, geniş bir nüfus ve coğrafi alanı temsil eden sekiz ülke arasında ticari ilişkilerde yeni fırsatlar yakalamak ve yaratmaktır.

Bununla birlikte uluslararası düzeyde karar alma sürecine katılımı artırmak, daha iyi yaşam şartlarını mümkün kılmak, ortak projeler çerçevesinde ekonomik iş birliğini geliştirmek ve gelişmekte olan ülkelerin dünya ekonomisindeki durumlarını güçlendirmek gibi temel hedefleri vardır bu kuruluşun.