D-8 Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Nedir? Hangi Ülkeler D-8'e Üye?
D-8 Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Nedir? Hangi Ülkeler D-8'e Üye?
Mısır'ın başkenti Kahire'de D-8 Teşkilatı Zirve Toplantısı'nda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bölgedeki son gelişmeler ve Suriye'ye yönelik önemli açıklamalarda bulundu. Bu gelişmeyle birlikte pek çok kişi ''D-8 ne demek, D-8'e üye ülkeler hangileri?'' gibi sorulara yanıt aramaya başladı.
İşte, D-8 ülkeleri ve kuruluşun amacı hakkında merak ettiğiniz detaylar...
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D-8 Nedir, Ne Zaman Kuruldu?
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D-8 Ülkeleri Hangileri?
D-8'in Amacı Nedir?
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