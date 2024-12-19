onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
D-8 Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Nedir? Hangi Ülkeler D-8'e Üye?

D-8 Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Nedir? Hangi Ülkeler D-8'e Üye?

Onur Özcan
Onur Özcan - Yaşam Editörü
19.12.2024 - 16:42

Mısır'ın başkenti Kahire'de D-8 Teşkilatı Zirve Toplantısı'nda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bölgedeki son gelişmeler ve Suriye'ye yönelik önemli açıklamalarda bulundu. Bu gelişmeyle birlikte pek çok kişi ''D-8 ne demek, D-8'e üye ülkeler hangileri?'' gibi sorulara yanıt aramaya başladı.

İşte, D-8 ülkeleri ve kuruluşun amacı hakkında merak ettiğiniz detaylar...

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

D-8 Nedir, Ne Zaman Kuruldu?

D-8 Nedir, Ne Zaman Kuruldu?

D-8 Ekonomik İşbirliği Teşkilatı olarak bilinen D-8, sekiz üye ülkeden oluşan bir uluslararası kuruluştur. 22 Ekim 1996 tarihinde gerçekleşen 'Kalkınmada İşbirliği Konferansı' sonrası yapılan hazırlık toplantılarının ardından 15 Haziran 1997 tarihinde İstanbul'da yapılan Devlet ve Hükûmet Başkanları zirvesinde D-8'in kuruluşu resmen ilan edilmiştir.

D-8 Ülkeleri Hangileri?

D-8 Ülkeleri Hangileri?

D-8 ülkeleri şu şekilde sıralanabilir; Bangladeş, Endonezya, İran, Malezya, Mısır, Nijerya, Pakistan ve Türkiye. D-8 içinde yer alan ülkeler, aynı zamanda İslam İşbirliği Örgütü'nün de üyeleridir. D-8 üyeleri kendi bölgelerinde önemli bir konuma sahiptir.

D-8'in Amacı Nedir?

D-8'in Amacı Nedir?

D-8'in kuruluş amacı; büyük bir ekonomik potansiyeli, çeşitli kaynakları, geniş bir nüfus ve coğrafi alanı temsil eden sekiz ülke arasında ticari ilişkilerde yeni fırsatlar yakalamak ve yaratmaktır. 

Bununla birlikte uluslararası düzeyde karar alma sürecine katılımı artırmak, daha iyi yaşam şartlarını mümkün kılmak, ortak projeler çerçevesinde ekonomik iş birliğini geliştirmek ve gelişmekte olan ülkelerin dünya ekonomisindeki durumlarını güçlendirmek gibi temel hedefleri vardır bu kuruluşun.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Onur Özcan
Onur Özcan
Yaşam Editörü
Çok okur, çok araştırır ama en çok da ''yazar''. Onun için her şeyde bir içerik potansiyeli var. Önemli olan, o potansiyeli ortaya çıkarıp fikri kıymetli içeriğe dönüştürebilmek.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın