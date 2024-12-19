ABD'nin California Eyaletinde, İnsanda Kuş Gribi Görülmesi Nedeniyle OHAL İlan Edildi
ABD'nin California Eyaletinde, İnsanda Kuş Gribi Görülmesi Nedeniyle OHAL İlan Edildi
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
California’da yaşayan bir kişinin enfekte tavuklarla temas ettiği açıklandı. California Valisi Gavin Newsom, eyalette ve ülke genelinde kuş gribi vakalarının artması nedeniyle dün eyalet genelinde OHAL ilan edildiğini duyurdu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Newsom yaptığı açıklamada, "Bu bildiri, devlet kurumlarının bu salgına hızlı bir şekilde yanıt vermek için ihtiyaç duydukları kaynaklara ve esnekliğe sahip olmalarını sağlamak için hedeflenmiş bir eylemdir" dedi.
KUŞ GRİBİ NEDİR?
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın