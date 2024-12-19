onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
ABD'nin California Eyaletinde, İnsanda Kuş Gribi Görülmesi Nedeniyle OHAL İlan Edildi

ABD'nin California Eyaletinde, İnsanda Kuş Gribi Görülmesi Nedeniyle OHAL İlan Edildi

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
19.12.2024 - 10:34

ABD'nin California eyaletinde yaşayan bir kişide H5N1 (Kuş Gribi) vakasının görülmesi üzerine OHAL ilan edildi.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

California’da yaşayan bir kişinin enfekte tavuklarla temas ettiği açıklandı. California Valisi Gavin Newsom, eyalette ve ülke genelinde kuş gribi vakalarının artması nedeniyle dün eyalet genelinde OHAL ilan edildiğini duyurdu.

California’da yaşayan bir kişinin enfekte tavuklarla temas ettiği açıklandı. California Valisi Gavin Newsom, eyalette ve ülke genelinde kuş gribi vakalarının artması nedeniyle dün eyalet genelinde OHAL ilan edildiğini duyurdu.

Newsom yaptığı açıklamada, "Bu bildiri, devlet kurumlarının bu salgına hızlı bir şekilde yanıt vermek için ihtiyaç duydukları kaynaklara ve esnekliğe sahip olmalarını sağlamak için hedeflenmiş bir eylemdir" dedi.

Newsom yaptığı açıklamada, "Bu bildiri, devlet kurumlarının bu salgına hızlı bir şekilde yanıt vermek için ihtiyaç duydukları kaynaklara ve esnekliğe sahip olmalarını sağlamak için hedeflenmiş bir eylemdir" dedi.

KUŞ GRİBİ NEDİR?

KUŞ GRİBİ NEDİR?

Kuş gribi, genellikle kuşları etkileyen ancak bazen diğer hayvanlara ve insanlara da bulaşabilen, Avian Influenza Virüsü (AIV) adı verilen virüslerin neden olduğu bir hastalık olarak bilinir.

H5N1 virüsü kuşların sindirim ve solunum sistemlerini etkileyebilir ve bazen ölümcül olabilir. İnsanlarda kuş gribi genellikle enfekte hayvanlarla doğrudan temas sonucu bulaşır.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın