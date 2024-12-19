Putin Suriye’deki Gelişmeleri Yorumladı: "350 Kişiye Karşı 30 Bin Kişi Savaşmadan Geri Çekildi"
Putin Suriye’deki Gelişmeleri Yorumladı: "350 Kişiye Karşı 30 Bin Kişi Savaşmadan Geri Çekildi"
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, geçtiğimiz günlerde Suriye’de yaşanan yönetim değişikliği sonrasında ilk kez açıklamada bulundu. Rusya’ya iltica eden Beşar Esad ile henüz görüşmediğini söyleyen Putin, Suriye’de yaşanan son gelişmelerin Rusya için yenilgi olmadığını iddia etti. Putin ayrıca, 4 bin İranlı savaşçının ülkeden kaçmasına yardım ettiklerini de ifade etti.
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yabancı basın mensuplarının da bulunduğu 'Vladimir Putin'le Yılın Özeti' programında açıklamalarda bulundu.
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Esad ile Rusya’ya kaçtıktan sonra henüz görüşmediğini söyleyen Putin, kısa zamanda görüşme gerçekleştirmeyi düşündüğünü belirtti.
Rusya’nın Suriye’deki amacının “terör yuvalarını engellemek” olduğunu söyleyen Putin, hedeflerine ulaştıklarını iddia etti. Rus lider, Suriye’de bulunan askeri üsleri korumayı düşündüklerini de sözlerine ekledi.
Esad'a bağlı askerlere sitem eden Putin; “Halep’e 350 silahlı militan girdi ve 30 bin Suriye askeri ile İranlı savaşçılar karşılık vermeden geri çekildi” ifadelerini kullandı.
Putin ayrıca Esad’ın da kaçtığı Hmeymim üssünden 4 bin İranlı savaşçıyı memleketlerine gönderdiklerini söyledi.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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