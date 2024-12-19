Putin Suriye’deki Gelişmeleri Yorumladı: "350 Kişiye Karşı 30 Bin Kişi Savaşmadan Geri Çekildi"

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, geçtiğimiz günlerde Suriye’de yaşanan yönetim değişikliği sonrasında ilk kez açıklamada bulundu. Rusya’ya iltica eden Beşar Esad ile henüz görüşmediğini söyleyen Putin, Suriye’de yaşanan son gelişmelerin Rusya için yenilgi olmadığını iddia etti. Putin ayrıca, 4 bin İranlı savaşçının ülkeden kaçmasına yardım ettiklerini de ifade etti.