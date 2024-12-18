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Gazeteci Nevzat Çiçek’in Suriye’deki Hesap Krizi Sosyal Medyada Gündem Oldu

Gazeteci Nevzat Çiçek’in Suriye’deki Hesap Krizi Sosyal Medyada Gündem Oldu

Elgiz Sarı
Elgiz Sarı - Onedio Üyesi
18.12.2024 - 13:39

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Gazeteci Nevzat Çiçek, Suriye’de yaşadığı ilginç bir ödeme deneyimini sosyal medya hesabından paylaştı. Şam’da iki makarna ve bir çorba siparişi için hesap ödemeye çalışan Çiçek, Suriye Lirası’nın döviz karşısındaki değer kaybını gözler önüne seren bir durumu gündeme getirdi. Dakikalarca hesap ödemek için uğraşan gazeteci, tomar tomar para ödedi.

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Çiçek, paylaşımında, “Şam’da bu kadar parayla iki makarna bir çorba parası veremedik. Sonra 100 dolar ödedik, yaklaşık 50 dolarla ödeyebildik. Masadaki para 50 dolar bile etmedi. 100 dolar verdiğinizde tomar tomar para veriyorlar” ifadelerini kullandı.

Çiçek, paylaşımında, “Şam’da bu kadar parayla iki makarna bir çorba parası veremedik. Sonra 100 dolar ödedik, yaklaşık 50 dolarla ödeyebildik. Masadaki para 50 dolar bile etmedi. 100 dolar verdiğinizde tomar tomar para veriyorlar” ifadelerini kullandı.

Çiçek’in bu paylaşımı, Suriye’nin ağır ekonomik zorluklarına ve ülkenin para biriminin döviz karşısındaki değersizliğine dikkat çekti.

Çiçek’in bu paylaşımı, Suriye’nin ağır ekonomik zorluklarına ve ülkenin para biriminin döviz karşısındaki değersizliğine dikkat çekti.

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Elgiz Sarı
Elgiz Sarı
Onedio Üyesi
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