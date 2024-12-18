Gazeteci Nevzat Çiçek’in Suriye’deki Hesap Krizi Sosyal Medyada Gündem Oldu

Gazeteci Nevzat Çiçek, Suriye’de yaşadığı ilginç bir ödeme deneyimini sosyal medya hesabından paylaştı. Şam’da iki makarna ve bir çorba siparişi için hesap ödemeye çalışan Çiçek, Suriye Lirası’nın döviz karşısındaki değer kaybını gözler önüne seren bir durumu gündeme getirdi. Dakikalarca hesap ödemek için uğraşan gazeteci, tomar tomar para ödedi.