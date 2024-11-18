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Cilt Bakım Rutinlerine Göre Hangi Disney Prensesi Olduğunu Söylüyoruz!

etiket Cilt Bakım Rutinlerine Göre Hangi Disney Prensesi Olduğunu Söylüyoruz!

İrem Coşkun
İrem Coşkun - Onedio Üyesi
18.11.2024 - 18:01

Cilt bakım rutinine özen gösterenlerden misin yoksa aksatanlardan mı? Bize cildine nasıl baktığını söyle, senin hangi Disney prensesi olduğunu söyleyelim. O halde fazla beklemeden testi çözmeye başla bakalım. 👇

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1. Güne başladığında ilk ne yapıyorsun?

2. Alışveriş yaparken en çok hangi ürünler için para harcarsın?

3. Cildine en iyi gelen mevsim hangisi?

4. Peki cildin dile gelse, hangi şarkıyı mırıldanıyor olurdu?

5. Peki, hangisi olduğunda cildin acil durum sinyali verir?

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6. Bakım için aldığın ürünlerden hangisini en çabuk bitiriyorsun?

7. Cilt bakımını tamamladıktan sonra aynaya bakıp ne düşünüyorsun?

8. Peki, kimseye söylemeyeceğin o cilt bakım sırrı hangisi?

9. Sence gün boyunca cildine en çok hangisi zarar veriyor?

Elsa (Frozen)

Sen tam bir Elsa’sın! Tıpkı Elsa’nın kendini kontrol etme çabası gibi sen de cildine verdiğin önemle kendini daima kontrol altında tutuyorsun! Kışın cildin kuruyor diye endişelenmiyorsun! Bakım rutininle cildini soğuk havalara hazır hale getiriyorsun. Senin cildin, her daim dengede ve ışıl ışıl parlamaya devam ediyor!

Belle (Beauty and the Beast)

Tıpkı Belle gibi sen de doğallığı ve zarafeti temsil ediyorsun. Cildin, özenli bakım rutinlerin sayesinde her daim sağlıklı görünüyor. İçten gelen bir güzellik ve sade bir ışıltı senin sembolün diyebiliriz! Nerede olursan ol, cilt bakımlarını asla ihmal etmiyorsun. Belle gibi, sen de her şeyin doğal ve gerçek olmasını seviyorsun.

Ariel (The Little Mermaid)

Senin cilt bakım dünyan, tıpkı Ariel’in deniz altındaki dünyası gibi macera dolu ve yenilikçi! Yeni ürünler keşfetmek  ve farklı bakımlar keşfetmek sana çok iyi geliyor. Cildini nemli ve ışıltılı tutmak en büyük önceliğin. Senin cildin deniz kabuğu kadar pürüzsüz, deniz yıldızı kadar parlak! Böyle devam et!

Rapunzel

Cilt bakımında her zaman yaratıcı ve özgürsün, tıpkı Rapunzel gibi asla sınır tanımıyorsun! Işıl ışıl ve enerjik bir cildin var. Dışarıda vakit geçirmeyi sevsen de, cildin her zaman taze ve bakımlı. Rapunzel’in saçları nasıl ışıl ışıl ve güçlüyse, senin de cildin aynı ışıltıyı ve canlılığı sergiliyor. Ne yaparsan yap, bakımın her zaman cildinin sağlıklı kalmasını sağlıyor.

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