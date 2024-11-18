Cilt Bakım Rutinlerine Göre Hangi Disney Prensesi Olduğunu Söylüyoruz!
Cilt Bakım Rutinlerine Göre Hangi Disney Prensesi Olduğunu Söylüyoruz!
Cilt bakım rutinine özen gösterenlerden misin yoksa aksatanlardan mı? Bize cildine nasıl baktığını söyle, senin hangi Disney prensesi olduğunu söyleyelim. O halde fazla beklemeden testi çözmeye başla bakalım. 👇
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1. Güne başladığında ilk ne yapıyorsun?
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2. Alışveriş yaparken en çok hangi ürünler için para harcarsın?
3. Cildine en iyi gelen mevsim hangisi?
4. Peki cildin dile gelse, hangi şarkıyı mırıldanıyor olurdu?
5. Peki, hangisi olduğunda cildin acil durum sinyali verir?
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