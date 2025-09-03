CHP Milletvekili Mustafa Adıgüzel Paylaştı: Şanlıurfa’da Okulu Öğretmenler Temizledi İddiası

Okulların açılmasına bir haftadan az bir süre kalırken, öğretmenlerin mesaisi bu hafta pazartesi başladı. Şanlıurfa’da müfredat eğitimi için okullarda olan öğretmenlerin temizlik yapması ise sosyal medyada gündem oldu.

CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel’in paylaştığı görüntülerde Şanlıurfa’nın Karaköprü ilçesindeki Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde görevli öğretmenlerin okulun temizliğini yaptığı iddia edildi.