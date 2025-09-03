onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
CHP Milletvekili Mustafa Adıgüzel Paylaştı: Şanlıurfa’da Okulu Öğretmenler Temizledi İddiası

CHP Milletvekili Mustafa Adıgüzel Paylaştı: Şanlıurfa’da Okulu Öğretmenler Temizledi İddiası

Şanlıurfa
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
03.09.2025 - 14:50

Okulların açılmasına kısa süre bir kalan MEB'e bağlı okullardaki hazırlıklar da sürüyor. CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, Şanlıurfa’da bir okulda öğretmenlerin okulu temizlediğini iddia ederek Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’e tepki gösterdi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

8 Eylül Pazartesi günü okullarda eğitim ve öğretim yeniden başlayacak.

8 Eylül Pazartesi günü okullarda eğitim ve öğretim yeniden başlayacak.

Okulların açılmasına bir haftadan az bir süre kalırken, öğretmenlerin mesaisi bu hafta pazartesi başladı. Şanlıurfa’da müfredat eğitimi için okullarda olan öğretmenlerin temizlik yapması ise sosyal medyada gündem oldu.

CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel’in paylaştığı görüntülerde Şanlıurfa’nın Karaköprü ilçesindeki Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde görevli öğretmenlerin okulun temizliğini yaptığı iddia edildi.

CHP Milletvekili Mustafa Adıgüzel paylaştığı görüntüler. 👇

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu haberler de ilginizi çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
4
3
3
1
1
1
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın