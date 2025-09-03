ChatGPT Çöktü mü, Neden Çalışmıyor? 3 Eylül 2025 ChatGPT Erişim Sorunu
Popüler yapay zeka platformu ChatGPT, 2 ve 3 Eylül 2025 tarihlerinde erişim sorunlarıyla gündeme geldi. Milyonlarca kullanıcı sohbet başlatmakta zorluk çekti, yanıt alamadı ve hata mesajlarıyla karşılaştı. “ChatGPT çöktü mü, neden açılmıyor?” sorusu kısa sürede en çok araştırılan başlıklardan biri oldu. Resmi durum sayfasında büyük bir kesinti bilgisi yer almazken, kullanıcıların özellikle “çok fazla eş zamanlı istek” hatası aldığı görüldü.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
ChatGPT Çöktü mü?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
ChatGPT Ne Zaman Düzelecek?
ChatGPT “Çok Fazla Eş Zamanlı İstek” Hatası Nasıl Çözülür?
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın