ChatGPT Çöktü mü, Neden Çalışmıyor? 3 Eylül 2025 ChatGPT Erişim Sorunu

Gökçe Cici
03.09.2025 - 13:22

Popüler yapay zeka platformu ChatGPT, 2 ve 3 Eylül 2025 tarihlerinde erişim sorunlarıyla gündeme geldi. Milyonlarca kullanıcı sohbet başlatmakta zorluk çekti, yanıt alamadı ve hata mesajlarıyla karşılaştı. “ChatGPT çöktü mü, neden açılmıyor?” sorusu kısa sürede en çok araştırılan başlıklardan biri oldu. Resmi durum sayfasında büyük bir kesinti bilgisi yer almazken, kullanıcıların özellikle “çok fazla eş zamanlı istek” hatası aldığı görüldü.

ChatGPT Çöktü mü?

3 Eylül sabah saatlerinde başlayan sorunlarla birlikte kullanıcılar ChatGPT’ye erişimde ciddi sıkıntılar yaşadı. Sohbet pencereleri açılmadı, yanıtlar gelmedi ve bazı kullanıcılar hata ekranlarıyla karşılaştı. OpenAI’nin resmi duyuru sayfasında kesintiyle ilgili büyük çaplı bir açıklama yer almadı ancak sorunların farkında olunduğu ve üzerinde çalışıldığı belirtildi.

ChatGPT Ne Zaman Düzelecek?

2 ve 3 Eylül boyunca devam eden erişim sorunları, sohbet başlatma ve mevcut konuşmaları sürdürme aşamalarında kullanıcıların önüne çıktı. OpenAI’nin durum sayfasında sorunların ele alındığı bilgisi paylaşıldı. 

Net bir zaman çizelgesi açıklanmasa da bu tür yoğunluk kaynaklı hataların genellikle kısa süre içinde düzeltildiği biliniyor. Kullanıcıların bir süre bekledikten sonra tekrar denemesi öneriliyor.

ChatGPT “Çok Fazla Eş Zamanlı İstek” Hatası Nasıl Çözülür?

Kullanıcıların en sık karşılaştığı hata “Too many concurrent requests” yani “çok fazla eş zamanlı istek” oldu. Bu hata, aynı anda çok fazla kullanıcının sisteme bağlanmasından ve OpenAI’nin kullanım limitlerinden kaynaklanıyor. Çözüm için şu adımlar öneriliyor:

  • Bir süre bekleyip tekrar denemek. Yoğunluk azaldığında sorun genellikle kendiliğinden çözülür.

  • VPN bağlantısını kapatmak. Aynı IP’den çoklu girişler bu hatayı tetikleyebilir.

  • Tarayıcı önbelleğini ve çerezleri temizlemek. Teknik aksaklıkları gidermeye yardımcı olur.

  • Yeni bir sohbet başlatmak. Bazen sorun yalnızca belirli bir oturumda yaşanabilir.

  • Farklı bir tarayıcı denemek. Chrome yerine Firefox ya da Edge ile giriş yapmak işe yarayabilir.

  • API kullanıcıları için, gönderilen metnin formatını kontrol etmek. Yanlış formatlar da bu hataya yol açabilir.

