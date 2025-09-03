ChatGPT Çöktü mü, Neden Çalışmıyor? 3 Eylül 2025 ChatGPT Erişim Sorunu

Popüler yapay zeka platformu ChatGPT, 2 ve 3 Eylül 2025 tarihlerinde erişim sorunlarıyla gündeme geldi. Milyonlarca kullanıcı sohbet başlatmakta zorluk çekti, yanıt alamadı ve hata mesajlarıyla karşılaştı. “ChatGPT çöktü mü, neden açılmıyor?” sorusu kısa sürede en çok araştırılan başlıklardan biri oldu. Resmi durum sayfasında büyük bir kesinti bilgisi yer almazken, kullanıcıların özellikle “çok fazla eş zamanlı istek” hatası aldığı görüldü.