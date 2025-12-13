Çevrendeki İnsanları Kaç Saniyede Etkiliyorsun?
Bir göz kırpma süresi, bir kalp atışı, bir nefes alıp verme... Hepsi bir saniye içinde gerçekleşir. Peki ya sen? Sen bir saniye içinde çevrendeki insanları ne kadar etkileyebiliyorsun? Bu soru, belki de hiç düşünmediğin bir konuyu gündeme getiriyor: İlk izlenimler ve karşımızdakini etkileme gücümüz.
1. Yeni biriyle tanıştığında ilk yaptığın şey nedir?
2. Bir ortamda dikkat çekme seviyen nasıl olur?
3. Bir grubun içinde fikirlerin ne kadar etkili olur?
4. İlk izlenimde hangi özelliğin öne çıkar?
5. Biriyle konuşurken beden dilin nasıldır?
6. Bir toplantıda veya kalabalıkta söz aldığında ne olur?
7. Yeni bir ortamda ne hissedersin?
8. Son olarak sosyal ilişkilerde genel hızın nedir?
3–5 Saniye
15–60 Saniye
3 dakika
1 saat!
2021 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden mezun olduktan sonra, medya ve dijital içerik üretimi alanındaki kariyerime Onedio bünyesinde başladım. Kariyerim boyunca, farklı kategorilerde içerik üreterek geniş bir deneyim kazandım. Ancak, özellikle test kategorisindeki içeriklerime odaklanarak, hedef kitleyi hem eğlendirmeyi hem de onlara değerli bir deneyim sunmayı amaçladım. Yaratıcı içeriklerle, okuyucuların ilgisini çekmek ve onların dijital ortamda keyifli vakit geçirmelerini sağlamak, çalışma anlayışımın temelini oluşturuyor. Hem içerik üretimi hem de dijital medya trendlerini takip etme konusundaki tutkum, beni sürekli olarak gelişen medya dünyasına uyum sağlamaya yönlendiriyor.
